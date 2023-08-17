Экспорт машин из Японии в Россию в июле вырос на 53%

По итогам июля экспорт автомобилей из Японии в Россию увеличился на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом стало известно 17 августа из отчета минфина Японии.

Всего по результатам второго месяца лета в Россию ввезли 33 192 автомобиля, 32 116 из которых ― легковые. Если сравнивать эти данные с июлем прошлого года, то прирост составил 84%.

Кроме того, объем экспорта по итогам прошедшего месяца превысил среднемесячный показатель 2023 года, который составил порядка 21,6 тыс. единиц. Примечательно, что вместе с увеличившимся экспортом авто Япония сократила поставки комплектующих в Россию на 44,4%.

Ранее, 28 июля, стало известно, что в рамках нового пакета санкций правительство Японии запретило экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л, с гибридными двигателями, а также покрышки для грузовых транспортных средств. Ограничения вступили в силу на прошлой неделе, 9 августа.