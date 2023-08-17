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Антонов назвал удар по Крымскому мосту откровенным терактом

Посол РФ: в США отказываются давать оценки атаке Украины на Крымский мост
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 17 августа назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крымскому мосту откровенным терактом.

«Мост через Керченский пролив давно не используется для транспортировки грузов для нужд ВС РФ. Удар по нему — откровенный теракт, в результате которого погибла семья, ребенок остался сиротой», — приводит слова посла Telegram-канал российского диппредставительства.

Как отметил Антонов, очевидно, что украинское контрнаступление провалилось. В результате погибли десятки тысяч людей. При этом западная техника не только не спасла ситуацию, а показала все свои недостатки на поле боя.

Дипломат указал, что опросы общественного мнения в США показывают отрицательное отношение простых американцев к накачке Украины оружием.

Кадры не решают: что стоит за публикацией CNN видео атаки на Крымский мост
И ответы на какие вопросы дала эта «сенсация»

Накануне телеканал CNN опубликовал видео совершенной в июле Киевом атаки на Крымский мост, уточнив, что запись передала СБУ. На кадрах запечатлен момент перед ударом морскими дронами по мосту.

Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» отметил, что CNN опубликовал кадры украинской атаки на Крымский мост для отвлечения внимания от неудач ВСУ.

3 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что СБУ причастна к двум терактам на Крымском мосту.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в России знали о причастности Украины к обоим взрывам на мосту.

17 июля Национальный антитеррористический комитет сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате погибли два жителя Белгородской области — семейная пара, их дочь была госпитализирована. Позднее девочку выписали.

До этого, 8 октября 2022 года, часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика. Тогда взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета. В результате инцидента погибли четыре человека.

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