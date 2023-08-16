CNN показал кадры июльского удара украинскими дронами по Крымскому мосту

Американский телеканал CNN показал 15 августа видео июльской атаки украинскими дронами по Крымскому мосту, уточняя, что кадры передала Служба безопасности Украины (СБУ).

На кадрах показано то, что видел оператор перед атакой. Беспилотник подлетает к Крымскому мосту, приближается к нему, после чего наблюдается сильный взрыв.



Как отметил глава СБУ Василий Малюк, в ходе атаки применили беспилотники Sea Baby, которые создали на Украине. К производству этих дронов частные компании не имеют никакого отношения, это уникальная разработка службы, указал он.



«Недавно с помощью этих беспилотников (Sea Baby, — Ред.) мы осуществили успешный удар по Крымскому мосту, большому десантному кораблю «Оленегорский горняк» и танкеру «Сиг», — заявил Малюк телеканалу.



Отмечается, что Малюк также признал ответственность Киева за атаку на Крымский мост, которая произошла в 2022 году 8 октября.

3 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что СБУ причастна к двум терактам на Крымском мосту.



В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в России знали о причастности Украины к обоим взрывам на мосту.

17 июля Национальный антитеррористический комитет сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате погибли два жителя Белгородской области — семейная пара, их дочь была госпитализирована. Позднее девочку выписали.

До этого, 8 октября 2022 года, часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика. Тогда взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета. В результате инцидента погибли четыре человека.