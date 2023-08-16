Публикацию видео с атакой на Крымский мост связали с неудачами ВСУ на фронте

Телеканал CNN опубликовал кадры украинской атаки на Крымский мост для того, чтобы отвлечь внимание от неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 августа «Известиям» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Украина терпит поражение за поражением в своем контрнаступлении. Им надо как-то компенсировать это, поэтому они продали эти кадры CNN, чтобы распространить. Получается, что Украина взрывает Крымский мост, Россия не может двигать свою боевую технику, надо, чтобы мир содрогнулся от восторга из-за украинских побед», — сказал он.

По его словам, применявшиеся во время атаки беспилотники не являются сложным техническим средством и Служба безопасности Украины (СБУ) могла сделать их самостоятельно.

«Морские беспилотники — это обыкновенные лодки, куда загрузили взрывчатку и систему управления движением. Ничего сложного нет в создании таких беспилотников. Для СБУ не проблема это сделать, мы же все авиамоделисты, судомоделисты, делали такие же модели. Только сейчас они стали крупными», — заявил Литовкин.

Он отметил, что такие беспилотники есть у Великобритании, но и Украина могла сделать их самостоятельно, так как это достаточно простое изделие. Их применение носит символическое значение, указал эксперт.

«Смысл всех этих ударов по Крымскому мосту, по Москва-Сити, по Кремлю заключается в символах. Символы нужны Украине. Она хочет показать, что она побеждает, что русские должны ее бояться, что российская власть не в силах защитить свои самые главные объекты, что Украина побеждает на каждом шагу. Реализация тех неудач, которые они терпят на фронте», — сказал специалист.

Ранее в этот день CNN опубликовал видео совершенной в июле Киевом атаки на Крымский мост, уточнив, что запись передала СБУ. На кадрах запечатлен момент перед ударом морскими дронами по мосту.

17 июля Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате погибли два жителя Белгородской области — семейная пара, их дочь была госпитализирована. Позже девочку выписали.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 3 августа подтвердил причастность СБУ к двум терактам на Крымском мосту. Первый из них произошел 8 октября 2022 года. Часть моста пострадала из-за подрыва грузовика. Тогда взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета. В результате инцидента погибли четыре человека.