Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин 16 августа признала провал антироссийских санкций после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния РФ.

«Санкции США провалились. Больше никаких денег Украине», — написала конгрессвумен на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Как отметила Грин, США отправили Украине $113 млрд и продолжают посылать по $1 млрд каждый месяц.

«Россия всё богатеет, а Америка беднеет на триллионы», — подчеркнула она.

Накануне швейцарский банк UBS выпустил доклад, из которого следует, что в России наряду с такими странами, как Мексика, Индия и Бразилия, был зафиксирован наибольший прирост благосостояния за 2022 год.

В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин назвал российскую экономику устойчивой, так как сейчас наблюдается активный рост ненефтегазовых доходов в бюджет. Он особенно отметил данный факт и призвал Федеральную налоговую службу (ФНС) активно следить за данными статьями поступлений.

14 августа помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил, что процесс трансформации российской экономики сейчас идет быстрее, чем ожидалось. Экономика успешно демонстрирует изменения, что, несомненно, является положительной динамикой.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович 12 августа сказал, что российская экономика адаптировалась к санкциям. В частности, в РФ перестроили логистику поставок сырья, материалов, готовой продукции, нашли новые рынки сбыта, в условиях сокращения импорта начали ориентацию на российскую продукцию.

11 августа Росстат сообщил, что экономика России за период с апреля по июнь, по предварительным оценкам, выросла в годовом выражении на 4,9%. Этот показатель отражает положительную динамику после снижения на 1,8% в I квартале 2023 года.

Тогда же посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новые санкции против Москвы не принесут Вашингтону желаемого результата. По его словам, западным санкциям не удалось обрушить российскую экономику и население РФ может с полной уверенностью смотреть в будущее.

До этого, 8 августа, в ходе круглого стола на тему «Перспективы и факторы роста российской экономики» заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов заявил, что, когда санкции принимаются в большом количестве, они перестают играть хоть какую-то роль. Эксперт подчеркнул, что стремление государства, в отношении которого введены санкции, к альтернативе тем сильнее, чем шире эти рестрикции.

5 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников выразил уверенность, что ВВП России по итогам года покажет рост более чем на 2%. При этом он подчеркнул, что ведомство в настоящее время находится на стадии формирования прогноза.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.