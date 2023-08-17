Реклама
Прямой эфир
Мир
В конгрессе США признали провал антироссийских санкций
Экономика
В Госдуме призвали усилить контроль за ж/д перевозками топлива
Экономика
Бизнесу списали долги по налогам на 173 млрд рублей
Мир
Посол РФ призвал США прекратить охоту за россиянами в третьих странах
Общество
В России предложили запретить размещение АЗС вблизи ТЦ и жилых домов
Мир
В США заявили о возможности увеличения ядерного арсенала после истечения ДСНВ
Мир
ВВС Украины заявили о невозможности получить истребители F-16 в этом году
Мир
Во Львовской области демонтировали два памятника советским солдатам
Мир
Китай сократил вложения в госдолг США до минимума с 2009 года
Общество
Выплаты ветеранам спецоперации могут автоматизировать
Мир
Жителей Стамбула предупредили об остатке запасов воды на два месяца
Общество
В России предлагают ввести кредитную амнистию для семей с детьми
Экономика
Крупные банки подняли ставки по вкладам до 11–13%
Сюжет:

В конгрессе США признали провал антироссийских санкций

Конгрессвумен Грин признала провал антироссийских санкций после доклада UBS
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин 16 августа признала провал антироссийских санкций после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния РФ.

«Санкции США провалились. Больше никаких денег Украине», — написала конгрессвумен на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Как отметила Грин, США отправили Украине $113 млрд и продолжают посылать по $1 млрд каждый месяц.

«Россия всё богатеет, а Америка беднеет на триллионы», — подчеркнула она.

Фунт назначения: британские компании недовольны санкциями против РФ
К каким последствиям привели рестрикции Лондона и можно ли рассчитывать на смягчение ограничений

Накануне швейцарский банк UBS выпустил доклад, из которого следует, что в России наряду с такими странами, как Мексика, Индия и Бразилия, был зафиксирован наибольший прирост благосостояния за 2022 год.

В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин назвал российскую экономику устойчивой, так как сейчас наблюдается активный рост ненефтегазовых доходов в бюджет. Он особенно отметил данный факт и призвал Федеральную налоговую службу (ФНС) активно следить за данными статьями поступлений.

14 августа помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил, что процесс трансформации российской экономики сейчас идет быстрее, чем ожидалось. Экономика успешно демонстрирует изменения, что, несомненно, является положительной динамикой.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович 12 августа сказал, что российская экономика адаптировалась к санкциям. В частности, в РФ перестроили логистику поставок сырья, материалов, готовой продукции, нашли новые рынки сбыта, в условиях сокращения импорта начали ориентацию на российскую продукцию.

11 августа Росстат сообщил, что экономика России за период с апреля по июнь, по предварительным оценкам, выросла в годовом выражении на 4,9%. Этот показатель отражает положительную динамику после снижения на 1,8% в I квартале 2023 года.

Тогда же посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новые санкции против Москвы не принесут Вашингтону желаемого результата. По его словам, западным санкциям не удалось обрушить российскую экономику и население РФ может с полной уверенностью смотреть в будущее.

До этого, 8 августа, в ходе круглого стола на тему «Перспективы и факторы роста российской экономики» заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов заявил, что, когда санкции принимаются в большом количестве, они перестают играть хоть какую-то роль. Эксперт подчеркнул, что стремление государства, в отношении которого введены санкции, к альтернативе тем сильнее, чем шире эти рестрикции.

5 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников выразил уверенность, что ВВП России по итогам года покажет рост более чем на 2%. При этом он подчеркнул, что ведомство в настоящее время находится на стадии формирования прогноза.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023