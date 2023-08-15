Мишустин позитивно оценил рост поступлений от ненефтегазовых доходов

Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил, что рост ненефтегазовых доходов сигнализирует о том, что российская экономика является устойчивой. Об этом он сообщил 15 августа на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым.

На встрече глава ФНС доложил о ходе дел службы и объявил о росте выручки по многим статьям налогов.

«Рост объемов поступления ненефтегазовых доходов свидетельствует об устойчивости экономики. Это очень важная пропорция», — прокомментировал Мишустин доклад.

Особенно премьер отметил необходимость отслеживания в будущем именно динамики поступлений в бюджет от ненефтегазовых доходов. Другим важным моментом, который обозначил глава кабмина, является важность взаимодействия ФНС как с бизнесом, так и с людьми с целью создания комфортных условий для уплаты налогов.

Ранее, 8 августа, Министерство финансов раскрыло цифры постпулений в бюджет от разного вида деятельности. Так, ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 10 332 млрд рублей, показав рост на 19,8% год к году. Но нефтегазовые доходы составили 4193 млрд рублей, снизившись на 41,4% год к году.