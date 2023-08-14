Орешкин заявил об ускоренных темпах трансформации экономики РФ

Процесс трансформации российской экономики проходит успешнее и быстрее, чем прогнозировалось. Об этом 14 августа заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, отметив, что быстрая фаза восстановления уже завершена и это очевидно.

«Экономика успешно меняет свою структуру, быстрее чем кто-либо прогнозировал. Экономика выросла во II квартале на 4,9% к прошлому году, более того, наблюдается рост ко II кварталу 2021 года. Ненефтегазовый ВВП демонстрирует еще более быструю динамику», — отметил он в авторской колонке для ТАСС.

При этом далее, замечает Орешкин, в будущем рост экономики замедлится и остановится на более устойчивом значении в 2–2,5% в год.

Также помощник главы государства заявил об ожиданиях нормализации курса рубля в ближайшее время. По его словам, основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции является мягкая денежно-кредитная политика. В настоящее время бюджетная ситуация не несет рисков для макроэкономической стабильности России, подчеркнул он.

До этого, 12 августа, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович отметил, что нынешний рост российского ВВП на фоне падения на 1,8% в I квартале выглядит впечатляюще. Еще более вдохновляющими цифры II квартала 2023 года выглядят в сравнении с показателями прошлого года.

11 августа Росстат сообщил, что экономика России за период с апреля по июнь, по предварительным оценкам, выросла в годовом выражении на 4,9%. Этот показатель отражает положительную динамику после снижения на 1,8% в I квартале 2023 года.