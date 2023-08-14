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Орешкин заявил об ускоренных темпах трансформации экономики РФ

Орешкин: темпы трансформации экономики РФ более быстрые, чем прогнозировалось
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Процесс трансформации российской экономики проходит успешнее и быстрее, чем прогнозировалось. Об этом 14 августа заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, отметив, что быстрая фаза восстановления уже завершена и это очевидно.

«Экономика успешно меняет свою структуру, быстрее чем кто-либо прогнозировал. Экономика выросла во II квартале на 4,9% к прошлому году, более того, наблюдается рост ко II кварталу 2021 года. Ненефтегазовый ВВП демонстрирует еще более быструю динамику», — отметил он в авторской колонке для ТАСС.

При этом далее, замечает Орешкин, в будущем рост экономики замедлится и остановится на более устойчивом значении в 2–2,5% в год.

Также помощник главы государства заявил об ожиданиях нормализации курса рубля в ближайшее время. По его словам, основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции является мягкая денежно-кредитная политика. В настоящее время бюджетная ситуация не несет рисков для макроэкономической стабильности России, подчеркнул он.

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До этого, 12 августа, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович отметил, что нынешний рост российского ВВП на фоне падения на 1,8% в I квартале выглядит впечатляюще. Еще более вдохновляющими цифры II квартала 2023 года выглядят в сравнении с показателями прошлого года.

11 августа Росстат сообщил, что экономика России за период с апреля по июнь, по предварительным оценкам, выросла в годовом выражении на 4,9%. Этот показатель отражает положительную динамику после снижения на 1,8% в I квартале 2023 года.

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