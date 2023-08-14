Орешкин предрек нормализацию курса рубля в ближайшее время

Нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин в понедельник, 14 августа.

«Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики сильный рубль», — написал он в авторской колонке для ТАСС.

По его словам, основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции является мягкая денежно-кредитная политика. При этом в настоящее время бюджетная ситуация не несет рисков для макроэкономической стабильности России, подчеркнул помощник президента.

Ранее в этот день курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Евро приблизился к 110 рублям.

11 августа старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин рассказал «Известиям», что курс рубля будет слабеть до момента попадания на рынок валютной выручки от экспорта, это произойдет до конца III квартала 2023 года.

До этого, 4 августа, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил в разговоре с «Известиями», что российская нацвалюта может окрепнуть после 15 сентября, когда Центробанк (ЦБ) примет решение по ключевой ставке. По его мнению, если регулятор повысит ее на 1–1,5 процентного пункта, до 9,5–10%, то можно ожидать роста курса рубля ко всем мировым резервным валютам.