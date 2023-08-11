Эксперты оценили ослабление рубля

Курс рубля будет слабеть до момента попадания на рынок валютной выручки от экспорта, это произойдет до конца III квартала 2023 года, считает старший экономист Инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин. Об этом он рассказал «Известиям» 11 августа.

Ранее в этот день, согласно данным сайта Московской биржи, евро поднялся выше 109 рублей, доллар превысил 99 рублей.

«Слабый курс при высокой нефти даст дополнительно 400 млрд рублей доходов бюджета до конца года, на эту сумму может быть снижена программа заимствований, или же наращены госрасходы. Инфляция, как показывают данные, не ускоряется, потому что население не покупает импортные товары так активно, речь идет о производственном импорте, который не идет в расчет индекса потребительских цен», — отметил он.

В свою очередь, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев выразил мнение, что если в ближайшие дни не будет словесных интервенций властей в защиту рубля, то нацвалюта может пересечь отметку в 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро. Однако, достигнув таких показателей, российская нацвалюта может немного скорректироваться и укрепиться, добавил он.

«Мы полагаем, что в районе психологической отметки 100 рублей за доллар вероятны усиление словесных интервенций властей в защиту рубля. Кроме этого, власти при необходимости могут нарастить продажи юаней из резервов, вернуть обязательную продажу валютной выручки экспортеров, усилить ограничения на отток капитала и, в крайнем случае, пойти на внеочередное повышение ключевой ставки на несколько процентных пунктов», — сказал эксперт.

4 августа финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что российская нацвалюта может окрепнуть после 15 сентября, когда Центробанк (ЦБ) примет решение по ключевой ставке. По его мнению, если регулятор повысит ее на 1–1,5 процентного пункта, до 9,5–10%, можно ожидать роста курса рубля ко всем мировым резервным валютам.