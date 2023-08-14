Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 100 рублей

Курс доллара на Московской бирже утром 14 августа поднялся выше 100 рублей. Это произошло впервые с 23 марта 2022 года.

На 9:10 американская валюта торговалась по 100,5 рубля, а евро приблизился к 110 рублям. Юань вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 13,7 рубля.

Ранее, 11 августа, ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила, что рубль с начала августа по отношению к доллару упал на 6%, несмотря на то что цена на нефть в это время увеличилась на 2%.

При этом кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев 9 августа спрогнозировал, что доллар и евро в течение августа продолжат укрепляться по отношению к рублю. Он указал, что начиная с апреля рубль имеет тенденцию к снижению.