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Аналитик дала прогноз курса доллара на ближайшую неделю

Аналитик Мильчакова: на следующей неделе курс доллара может быть в районе 95,5–99 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с телеканалом RT спрогнозировала курс доллара на следующую неделю.

«Также в понедельник рубль может отреагировать на выходящие поздно вечером 11 августа данные о динамике ВВП России за II квартал 2023 года. <...> У августа есть репутация рокового месяца для рубля и российской экономики. На следующей неделе можно ожидать курс доллара 95,5–99 рублей», — сообщила аналитик.

По данным эксперта, рубль с начала августа по отношению к доллару упал на 6%, несмотря на то что цена на нефть в это время увеличилась на 2%. Она рассказала, что на курс во многом повлияло сообщение Банка России и Министерства финансов о возобновлении покупки юаней с 6 августа в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Мильчакова отмечает, что рубль на следующей неделе будет также подвержен заявлениям властей, относящимся к продаже и покупке валюты.

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Ранее, 9 августа, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал, что доллар и евро в течение августа продолжат укрепляться по отношению к рублю. Он отметил, что начиная с апреля рубль имеет тенденцию к снижению.

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