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Экономист сделал прогноз о курсе доллара и евро в конце августа

Экономист Беляев спрогнозировал курс евро на уровне 110 рублей в конце августа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Доллар и евро продолжат к концу августа укреплять свои позиции по отношению к рублю. Об этом кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал в среду, 9 августа.

Он отметил, что начиная с апреля рубль находится на тенденции понижения по отношению к европейской и американской валютам. При этом происходят всплески вверх или вниз под влиянием разных факторов.

«В ближайшее время я не ожидаю от российской экономики положительной динамики, поэтому понижение рубля продолжится до конца августа. Видимо, и в сентябре тоже. Учитывая эти темпы, можно сказать, что к концу августа евро будет стоить 110 рублей, доллар — 98», — сказал экономист в беседе с «Абзацем».

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Ранее в этот день курс евро в ходе торгов поднялся выше 107 рублей впервые с марта 2022 года, передает RT.

На данный момент курс евро колеблется около значений 106,7–107 рубля, доллара — 97,2–97,3.

Курс юаня также обновил исторический максимум с марта прошлого года и сейчас составил 13,5 рубля, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне сообщалось, что курс доллара по итогам торгов вторника, 8 августа, вырос на 1,83 рубля и составил 97,1 рубля, а европейская валюта находилась у отметки 106 рублей. Юань вырос на 18 копеек, до 13,42 рубля.

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