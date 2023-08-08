Курс доллара вырос по итогам торгов во вторник почти на два рубля

Курс доллара по итогам торгов вторника, 8 августа, вырос на 1,83 рубля и составил 97,1 рубля. Это следует из данных на сайте Московской биржи.

Европейская валюта находится у отметки 106 рублей. Юань вырос на 18 копеек до 13,42 рубля.

Как уточняет «Газета.Ru», Центробанк РФ установил на 9 августа официальный курс доллара на уровне 96,0755 рубля.

В этот день аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев рассказал «Известиям», что к концу года доллар может достигнуть уровня в 75–85 рублей, однако еще в этом августе российская нацвалюта может подниматься и выше текущих уровней.

4 августа финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что российская нацвалюта может окрепнуть после 15 сентября, когда Центробанк (ЦБ) примет решение по ключевой ставке.