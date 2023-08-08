Эксперты рассказали о влиянии на рубль и спрогнозировали курс в этом году

К концу года доллар может достигнуть уровня в 75—85 рублей, однако еще в этом августе российская нацвалюта может подниматься и выше текущих уровней, рассказал «Известиям» аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев 8 августа.

Накануне курс доллара превысил 97 рублей впервые с марта 2022 года. По данным сайта Мосбиржи, на 18:13 8 августа американская валюта поднялась до 97,2 рублей.

«Есть базовые факторы, которые влияют на баланс спроса и предложения (соответственно и на курс валют) на Московской бирже: покупка иностранной валюты импортерами; продажа иностранной валюты экспортерами; покупка и продажа иностранной валюты резидентами физическими и юридическими лицами», — объяснил Джиоев.

По его мнению, дополнительно давить на курс рубля может покупка валюты и золота Минфином в рамках бюджетного правила.

«В течение ближайших нескольких месяцев по мере исчерпания импорта, закупленного по более крепкому рублю, спрос на товары будет снижаться, как и потребность в валюте импортеров. Иностранцы, кто хочет уйти, вероятно, сделают это в этом году. Бюджет доходы-расходы, по ожиданиям Минфина, сбалансируется в августе», — отметил он, рассказывая о влияющих факторах.

Кроме того, по его словам, с 1 сентября дисконт российской нефти для целей налогообложения к эталону Brent будет снижен с $25 до $20 за баррель. Аналитик добавил, что, по оценкам экспертов, это позволит дополнительно собрать в бюджет 0,5–1 трлн рублей до конца года — то есть экспортерам нужно будет на бирже продать валюты на эту сумму, чтобы заплатить налоги рублями.

«При прочих равных вероятно на конец года мы увидим 75–85 RUB/USD. Но в августе рубль может сходить и выше текущих уровней», — добавил Джиоев.

В свою очередь, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что не ждет, что валютные котировки окажут значительное влияние на продуктовые цены.

«Надо смотреть динамику изменений валютных курсов в среднесрочной и долгосрочной перспективе, потому что в прошлом мы уже видели такие моменты, когда была повышенная волатильность на торгах, а потом рубль отыгрывал утраченные позиции и затем укреплялся, то есть, соответственно, нужно просто смотреть на несколько факторов. Валютные котировки большее влияние оказывают на импортные товары, а продовольствие мы себе обеспечиваем сами, поэтому пока я считаю, что цены будут оставаться в тех значениях, которые мы видим», — подчеркнул он.

4 августа финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что российская нацвалюта может окрепнуть после 15 сентября, когда Центробанк (ЦБ) примет решение по ключевой ставке. По его мнению, если регулятор повысит ее на 1–1,5 процентного пункта, до 9,5–10%, можно ожидать роста курса рубля ко всем мировым резервным валютам: доллар может упасть ниже 90 рублей, евро — ниже 100 рублей, юань — ниже 12,9 рубля.