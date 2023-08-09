Курс евро на Мосбирже превысил 107 рублей впервые с марта 2022 года
Курс евро в ходе торгов поднялся выше 107 рублей впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
На данный момент курс евро колеблется около значений 106,7–107 рублей, доллара — 97,2–97,3.
Курс юаня также обновил исторический максимум с марта прошлого года и сейчас составил 13,5 рубля.
Еще вчера сообщалось, что курс доллара по итогам торгов вторника, 8 августа, вырос на 1,83 рубля и составил 97,1 рубля, а европейская валюта находилась у отметки 106 рублей. Юань вырос на 18 копеек, до 13,42 рубля.