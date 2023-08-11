Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белом доме допустили продолжение конфликта на Украине и в следующем году
Мир
В США заявили о задержке разработки программы обучения украинских пилотов F-16
Мир
Штаб Трампа раскритиковал минюст за назначение спецсоветника по делу Хантера Байдена
Общество
В Госдуме предложили продлить работу московского метро по пятницам
Мир
WSJ узнала о сопротивлении Египта призывам США поставлять оружие Киеву
Политика
Правительство упростило выплату страховки родственникам погибших военных
Мир
Нигер второй раз допустил дефолт по гособлигациям
Общество
На фестивале в Выборге выбрали лучшие российские фильмы 2023 года
Мир
Расследование дела Хантера Байдена перевели на уровень спецпрокурора
Наука и техника
Минцифры запретило сотрудникам пользоваться iPhone и смарт-часами в рабочих целях
Мир
YouTube заблокировал канал американского экс-разведчика Скотта Риттера
Общество
«Ростех» представил Су-57 в виде «механизированного монстра»
Мир
В Сирии самолеты РФ подверглись воздействию систем наведения коалиции во главе с США

Росстат оценил рост ВВП страны во втором квартале в 4,9%

Росстат: ВВП России во втором квартале вырос на 4,9% — это максимум за последние 1,5 года
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экономика России за период с апреля по июнь, по предварительным оценкам Росстата, выросла в годовом выражении на 4,9%. Этот показатель отражает положительную динамику после снижения на 1,8% в первом квартале 2023 года, говорится в представленном 11 августа отчете ведомства.

Данные основаны на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

«Индекс физического объема ВВП во втором квартале 2023 года относительно второго квартала 2022 года, по предварительной оценке, составил 104,9%», — сказано в документе.

Выше показатель фиксировали в четвертом квартале 2021 года (+5,8%).

При расчете данных по экономическим отраслям аналитики отметили наибольший рост в секторах пассажирооборота (+19,8%), оптовой торговли (+12,5%), обрабатывающих производств (+11,3%), строительства (+9,8%), розничной торговли (+9%), сельского хозяйства (+2,9%) и добычи полезных ископаемых (+1,1%).

Подробные данные о динамике ВВП за II квартал года Росстат представит 8 сентября.

Майский старт: темпы роста ВВП России резко ускоряются
Хотя ключевую роль сыграл эффект низкой базы, дело не только в нем

8 августа президент России Владимир Путин на совещании по вопросам строительства указал, что стройотрасль приносит порядка 5% ВВП страны. Он подчеркнул, что строительная отрасль является мощным комплексом, во многом определяющим устойчивость российской экономики.

В тот же день в пресс-центре МИЦ «Известия» прошел круглый стол на тему «Перспективы и факторы роста российской экономики». По оценкам Всемирного банка, Россия вошла в пятерку самых крупных экономик мира по оценке ВВП — эксперты обсудили дальнейшие перспективы и факторы противостояния санкционному воздействию.

5 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников выразил уверенность, что ВВП России по итогам года покажет рост более чем на 2%. При этом он подчеркнул, что ведомство в настоящее время находится на стадии формирования прогноза.

Банк России в конце июля улучшил прогноз по ВВП. Регулятор предполагает, что экономический рост в нынешнем году будет в диапазоне 1,5–2,5%. Так, в III квартале прирост может составить 3,6%, а в IV — 1,5%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023