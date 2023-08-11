Росстат оценил рост ВВП страны во втором квартале в 4,9%

Экономика России за период с апреля по июнь, по предварительным оценкам Росстата, выросла в годовом выражении на 4,9%. Этот показатель отражает положительную динамику после снижения на 1,8% в первом квартале 2023 года, говорится в представленном 11 августа отчете ведомства.

Данные основаны на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

«Индекс физического объема ВВП во втором квартале 2023 года относительно второго квартала 2022 года, по предварительной оценке, составил 104,9%», — сказано в документе.

Выше показатель фиксировали в четвертом квартале 2021 года (+5,8%).

При расчете данных по экономическим отраслям аналитики отметили наибольший рост в секторах пассажирооборота (+19,8%), оптовой торговли (+12,5%), обрабатывающих производств (+11,3%), строительства (+9,8%), розничной торговли (+9%), сельского хозяйства (+2,9%) и добычи полезных ископаемых (+1,1%).

Подробные данные о динамике ВВП за II квартал года Росстат представит 8 сентября.

8 августа президент России Владимир Путин на совещании по вопросам строительства указал, что стройотрасль приносит порядка 5% ВВП страны. Он подчеркнул, что строительная отрасль является мощным комплексом, во многом определяющим устойчивость российской экономики.

В тот же день в пресс-центре МИЦ «Известия» прошел круглый стол на тему «Перспективы и факторы роста российской экономики». По оценкам Всемирного банка, Россия вошла в пятерку самых крупных экономик мира по оценке ВВП — эксперты обсудили дальнейшие перспективы и факторы противостояния санкционному воздействию.

5 августа глава Минэкономразвития Максим Решетников выразил уверенность, что ВВП России по итогам года покажет рост более чем на 2%. При этом он подчеркнул, что ведомство в настоящее время находится на стадии формирования прогноза.

Банк России в конце июля улучшил прогноз по ВВП. Регулятор предполагает, что экономический рост в нынешнем году будет в диапазоне 1,5–2,5%. Так, в III квартале прирост может составить 3,6%, а в IV — 1,5%.