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Решетников заявил о росте ВВП России более чем на 2% по итогам года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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ВВП России по итогам года покажет рост более чем на 2%. Об этом глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил журналистам в субботу, 5 августа.

«Она (экономика России. — Ред.) точно вырастет более чем на 2%, но давайте подождем конкретных цифр», — сказал министр.

Он добавил, что в настоящее время ведомство находится в стадии формирования прогноза.

«Всех интересует не только оценка этого года, всех интересует оценка следующих лет. <…> Мы в августе заканчиваем эту работу, поэтому представим все цифры, всё прокомментируем», — отметил глава ведомства.

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В конце июля Банк России улучшил прогноз по ВВП. Регулятор предполагает, что экономический рост в текущем году будет в диапазоне 1,5–2,5%. Так, в III квартале прирост может составить 3,6%, а в IV — 1,5%.

При этом, по данным ЦБ, восстановление экономики завершилось, поэтому в 2024 году темпы ее увеличения ожидаются более низкие — на уровне 0,5–2,5%.

Тогда же Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал прогноз по росту ВВП России в 2023 году в сторону повышения, подняв этот показатель до 1,5%, то есть на 0,8 процентного пункта по сравнению с апрельскими расчетами.

3 августа в Кремле заявили о выходе страны из кризиса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у России «есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие».

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