Песков заявил о выходе России из кризиса

Россия вышла из кризиса и имеет перспективы быстрого развития. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально», — сказал он на форуме «Территория смыслов» 2 августа.

Песков отметил, что в будущем еще предстоит изучить, как удалось этого добиться.

Ранее, 31 июля, Центробанк улучшил прогноз по ВВП России. Согласно ему, экономический рост в 2023 году будет в диапазоне 1,5–2,5%. По данным регулятора, восстановление экономики завершилось, поэтому в 2024 году темпы ее увеличения ожидаются более низкие — на уровне 0,5–2,5%, а в 2025-м — в диапазоне 1–2%.

25 июля Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал прогноз по росту ВВП России в текущем году в сторону повышения, подняв этот показатель до 1,5%, то есть на 0,8 процентного пункта по сравнению с апрельскими расчетами. Как пояснили в организации, такой рост объясняет крупное денежно-кредитное стимулирование.

До этого, 16 июня, президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что II квартал прошлого года был самым трудным для экономики страны. Однако стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом России, сработала, и теперь позитивные макроэкономические тенденции набирают оборот.