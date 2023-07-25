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МВФ повысил прогноз роста ВВП для России на 2023 год до 1,5%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал прогноз по росту ВВП России в текущем году в сторону повышения, подняв этот показатель до 1,5%, то есть на 0,8 процентного пункта (п.п.) по сравнению с апрельскими расчетами. Об этом 25 июля говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

«Прогноз по [экономическому росту] России на 2023 год был пересмотрен в сторону повышения на 0,8 п.п., до 1,5%, что отражает объективные данные по розничной торговле, строительству и промышленному производству, которые указывают на сильное первое полугодии», — отмечается в исследовании.

Как пояснили в организации, такой рост объясняет крупное денежно-кредитное стимулирование. При этом прогноз по российской экономике на 2024 год специалисты МВФ оставили по сравнению со сделанным в апреле без изменений. По оценкам фонда, в следующем году рост ВВП России составит 1,3%.

Также МВФ повысил прогноз роста мировой экономики в 2023 году на 0,2 п.п. по сравнению с апрельской оценкой, до 3 %. Прогноз на 2024 год остался также на уровне 3%.

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Ранее, 5 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным дал прогноз по росту ВВП в стране. Глава правительства подчеркнул, что до настоящего момента официальные прогнозы были менее оптимистичными (0,7% по версии МВФ), однако эти оценки планируется пересмотреть в августе с учетом актуальных параметров. Драйвером роста ВВП, по словам премьер-министра, стала обрабатывающая промышленность.

До этого, 29 июня, Путин заявил, что Россия преодолеет любые сложности. Он отметил, что уход западных компаний открыл новые возможности. Предприниматели РФ занимают освободившиеся ниши на рынке, а «вся экономика движется вперед». С мая 2022 года в России поднялся ВВП на 5,4%, глава государства назвал этот показатель достойным.

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