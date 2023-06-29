Путин заявил об открывшихся возможностях для компаний РФ после ухода западных

На фоне ухода западных компаний «мир не рухнул», а для российских компаний, наоборот, открылись новые возможности. Об этом заявил 29 июня президент России Владимир Путин, выступая на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Свой уход из нашей страны некоторые превратили в громкую пиар-акцию. Не знаю, поможет ли она им в их бизнесе, сомневаюсь, вряд ли. Но, как я уже говорил не раз, из-за санкций западных компаний мир не рухнул. Наоборот, кратно расширились возможности для российских предпринимателей. Они активно занимают освободившиеся ниши на рынке и осваивают новые, в том числе экспортные направления, в результате чего вся экономика движется вперед», — отметил президент.

В частности, сообщил глава государства, за прошедший год, начиная с мая 2022 года, в России вырос ВВП на 5,4%, что является достойным показателем.

«И это на фоне самой низкой за всю новейшую историю безработицы и низкой инфляции. Это хорошая работа, хороший результат», — констатировал Путин.

Ранее, 18 июня, корреспондент Sky News Диана Мэгней отметила, что западный бизнес продолжает работать в России, несмотря на все введенные санкции. Она сообщила, что российская экономика справляется с санкциями, открывая торговые точки с российскими названиями брендов, которые, вероятно, «торгуют произведенными в России товарами».

До этого, 16 июня, Путин отмечал, что Россия никогда и никого не выгоняла с российского рынка. По его словам, мощным стимулом для бизнеса в стране стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка, так как не смогли устоять под мощным давлением зарубежных политических элит.

15 июня глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила об ускоренной адаптации экономики РФ к новым условиям. Набиуллина подчеркнула, что множество тысяч российских предприятий оказались гибкими, проворными, а правительство и Банк России поддержали стабильность.

С февраля прошлого года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала проведения РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса.