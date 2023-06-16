Реклама
Прямой эфир
Авто
В московском каршеринге появились электромобили «Москвич 3e»
Экономика
Путин указал на уровень инфляции в 2,9% в России
Экономика
Голикова заявила о снижении уровня безработицы в России в будущем
Армия
Балицкий заявил о безуспешных попытках ВСУ прорвать оборону на запорожском фронте
Экономика
В Гознаке заявили о завершении модернизации рублевых банкнот до конца года
Экономика
Путин заявил, что РФ никогда и никого не выгоняла с российского рынка
Экономика
Мантуров предложил компенсировать ущерб заводов от ВСУ за счет иностранных компаний
Экономика
Силуанов заявил о росте реальных доходов россиян с конца 2022 года
Туризм
В ОАЭ выразили надежду принять в 2023 году 1 млн российских туристов
Общество
Путин заявил о выходе 1,7 млн россиян из-за черты бедности в 2022 году
Политика
В ГД не удивились желанию Болгарии присоединиться к поставкам боеприпасов Киеву
Экономика
Минпромторг и «Рэнера» заключили контракт с Калининградской областью
Сюжет:

Путин заявил, что РФ никогда и никого не выгоняла с российского рынка

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия никогда и никого не выгоняла с российского рынка, у каждого партнера был выбор. Об этом заявил в пятницу, 16 июня, президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка и из нашей экономики, даже наоборот, предлагали взвесить все «за» и «против», хорошо подумать о своих российских партнерах и возможных последствиях такого шага, у каждого из наших партнеров было право выбора», — сказал глава государства.

Путин отметил, что мощным стимулом для российского бизнеса стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с рынка страны, так как не смогли устоять под мощным давлением зарубежных политических элит.

Так, по словам лидера государства, уже давно под многими иностранными брендами предлагается продукция, которая создается полностью отечественными производителями.

«По сути это российские товары, только с зарубежными логотипами. Да, прибыль от этого бизнеса остается у нас в стране. Будем работать на новых российских собственников, помогать им, обеспечивать доходы сотрудников предприятия а также смежников и подрядчиков. Словом, если по началу наши предприниматели, я бы сказал, очень переживали из-за ухода западных компаний, то сейчас занимают освободившиеся производства и площадки в торговых центрах», — уточнил Путин.

Согласно данным российского лидера, в стране освободилось до 2 млн кв м торговой площади. Так, иностранные компании оставили нишу под 2 трл рублей, которую заняли отечественные предприниматели. Кроме того, за 2022 год российские производители подали более 900 тыс. заявок на регистрацию торговых знаков.

«Больше половины потерявших зарубежных партнеров компаний уже нашли новых»
Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин — о налоге на сверхприбыль, проблемах с Индией, расчетах в крипте и семейном бизнесе

Ранее в этот день в ходе сессии на ПМЭФ глава «Сбера» Герман Греф заявил, что российская экономика прошла тяжелый период лучше всех ожиданий. Главный удар был нацелен на финансовый сектор, при этом Банк России вовремя отреагировал на этот вызов, отметил он.

Днем ранее, 15 июня, также в рамках ПМЭФ, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила об ускоренной адаптации экономики РФ к новым условиям. Набиуллина подчеркнула, что главным фактором стала адаптация множества тысяч российских предприятий, которые оказались гибкими, проворными, а правительство и Банк России поддержали стабильность.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, выступая на форуме в тот же день, отметил, что Россия за прошедший год выработала антитела к новой реальности. Он добавил, что трансформация экономики неизбежна. По словам министра, России важно найти свое место и увеличить свою долю в мировом «пироге».

7 июня российский лидер в телеграмме участникам ПМЭФ также указал на возможный рост ВВП России на 1–2% в 2023 году. Он отметил важность максимального использования открывающихся возможностей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023