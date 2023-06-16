Путин заявил, что РФ никогда и никого не выгоняла с российского рынка

Россия никогда и никого не выгоняла с российского рынка, у каждого партнера был выбор. Об этом заявил в пятницу, 16 июня, президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы никогда не выгоняли никого с нашего рынка и из нашей экономики, даже наоборот, предлагали взвесить все «за» и «против», хорошо подумать о своих российских партнерах и возможных последствиях такого шага, у каждого из наших партнеров было право выбора», — сказал глава государства.

Путин отметил, что мощным стимулом для российского бизнеса стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с рынка страны, так как не смогли устоять под мощным давлением зарубежных политических элит.

Так, по словам лидера государства, уже давно под многими иностранными брендами предлагается продукция, которая создается полностью отечественными производителями.

«По сути это российские товары, только с зарубежными логотипами. Да, прибыль от этого бизнеса остается у нас в стране. Будем работать на новых российских собственников, помогать им, обеспечивать доходы сотрудников предприятия а также смежников и подрядчиков. Словом, если по началу наши предприниматели, я бы сказал, очень переживали из-за ухода западных компаний, то сейчас занимают освободившиеся производства и площадки в торговых центрах», — уточнил Путин.

Согласно данным российского лидера, в стране освободилось до 2 млн кв м торговой площади. Так, иностранные компании оставили нишу под 2 трл рублей, которую заняли отечественные предприниматели. Кроме того, за 2022 год российские производители подали более 900 тыс. заявок на регистрацию торговых знаков.

Ранее в этот день в ходе сессии на ПМЭФ глава «Сбера» Герман Греф заявил, что российская экономика прошла тяжелый период лучше всех ожиданий. Главный удар был нацелен на финансовый сектор, при этом Банк России вовремя отреагировал на этот вызов, отметил он.

Днем ранее, 15 июня, также в рамках ПМЭФ, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила об ускоренной адаптации экономики РФ к новым условиям. Набиуллина подчеркнула, что главным фактором стала адаптация множества тысяч российских предприятий, которые оказались гибкими, проворными, а правительство и Банк России поддержали стабильность.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, выступая на форуме в тот же день, отметил, что Россия за прошедший год выработала антитела к новой реальности. Он добавил, что трансформация экономики неизбежна. По словам министра, России важно найти свое место и увеличить свою долю в мировом «пироге».

7 июня российский лидер в телеграмме участникам ПМЭФ также указал на возможный рост ВВП России на 1–2% в 2023 году. Он отметил важность максимального использования открывающихся возможностей.