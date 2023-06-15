Силуанов заявил о выработке антител к новой реальности у РФ за прошедший год

Россия за прошедший год выработала антитела к новой реальности. На это указал министр финансов РФ Антон Силуанов во время своего выступления в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге в четверг, 15 июня.

«Мы нарастили мышцы, создали независимые системы и будем дальше развиваться», — сказал Силуанов.

Он отметил также, что трансформация экономики неизбежна. По словам министра, России важно найти свое место и увеличить свою долю в мировом «пироге».

«Мировая трансформация проходит болезненно для других стран. Для тех стран, которые были ранее лидерами. <…> наша самая главная задача — найти место России. Нам важно сделать так, чтобы мы увеличили свою долю в этом «мировом экономическом пироге», — заявил Силуанов.

Ранее, 14 июня, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика России прошла сложный период с удивительной устойчивостью, падение валового внутреннего продукта (ВВП) составило 2,1% по итогам прошлого года. По его словам, настолько позитивный сценарий мало кто мог представлять, однако в этом году экономика будет расти.

7 июня президент РФ Владимир Путин в телеграмме участникам ПМЭФ также указал на возможный рост ВВП России на 1–2% в 2023 году. Он отметил важность максимального использования открывающихся возможностей. Он призвал сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры и снижении неравенства и бедности.

В мае Центробанк РФ составил прогноз, согласно которому во II квартале 2023 года рост ВВП достигнет 4,2%.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в конце апреля также указывал на то, что российская экономика находится на пути уверенного восстановления. Он отмечал, что даже международные организации прогнозируют России более позитивную динамику в ближайшие два года.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. О ее начале президент РФ объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.