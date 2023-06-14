В суверенитетном порядке: на ПМЭФ оценили экономику новой реальности

Стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), 26-й по счету. Уже полтора года Россия живет в новой реальности, и сейчас крайне важно заложить прочный фундамент для экономического суверенитета. Основная тема мероприятия посвящена этим вопросам, также в фокусе — взаимодействие с дружественными странами. Сегодня стало очевидным, что разворот РФ на Восток и Юг — долгосрочные тренды. В том числе по этой причине одним из центральных стендов ПМЭФ-2023 стала площадка Объединенных Арабских Эмиратов, которые выступили одним из главных гостей форума.

Объединяя усилия

В Петербурге прошел нулевой день 26-го по счету ПМЭФ, основная тема которого в этом году звучит как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В этом году форум отличается от остальных в том числе потому, что мир меняется, а вместе с ним и мероприятие. Ожидается, что на ПМЭФ-2023 пройдет порядка 200 сессий, в которых примет участие около 1,5 тыс. спикеров .

Страна уже живет в новой экономической реальности, и сегодня стало понятно, что разворот на глобальные Восток и Юг будут долгосрочными трендами , сказал председатель комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России», генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов. В период структурных изменений важно заложить реальный фундамент для экономического суверенитета , добавил он.

Во время форума запланировано немало мероприятий, посвященных развитию отечественного бизнеса и импортозамещению, а также взаимодействию с дружественными странами . Например, в нулевой день состоялись сессии о финансовых инструментах для «чемпионов роста», развитии бизнеса на онлайн платформах, о культуре взаимодействия крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Открывающая форум сессия с первым вице-премьером Андреем Белоусовым пройдет 15 июня, однако день форума условно считавшийся нулевым по насыщенности не уступает другим.

Российские регионы, в том числе и новые субъекты РФ, представили на ПМЭФ свои яркие стенды. К примеру, Подмосковье удивило новой вариацией картины Валентина Серова «Девочка с персиками»: для ее создания использовалась продукция, которая производится в Московской области . Картина выложена из предметов одежды, мебели, упаковок еды и напитков, а также — частей лифтов, моторов и прицепов . Псковская область на своем стенде представила уникальный вездеход «Тактик» , в который посетители стенда могли залезть и посидеть за рулем.

На стенде «Арктика — территория диалога» прошла сессия о кинопроизводстве в этом районе «Диалог природы и технологий». Съемки фильмов в регионах способствуют их развитию, в том числе экономическому, притоку туристов и инвестиций, строительству инфраструктуры, а также сохранению биологических видов и культуры . Например, как рассказала заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева, за последние несколько лет именно кинопроизводство принесло в регион порядка 9 млрд рублей. Так, сейчас в Арктике ведутся масштабные съемки сериала «Челюскин» об освоении северного морского пути, сказал генерального директор «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— ПМЭФ — это ведущая деловая дискуссионная площадка в России. Появление большого количества сессий и мероприятий, посвященных арктической тематике, подчеркивает растущую глобальную и экономическую роль Арктического региона , — отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Особое внимание на стендах ПМЭФ также привлекали роботизированные помощники. Команда Лаборатории интеллектуальной космической робототехники Сколтеха запустила четвероногого робота-собаку HyperDog . Мосметро — запустило брендированного робота, который угощает гостей мороженым .

Своим необычным оформлением отличился стенд «Уралкалия»: стена длиной в несколько метров полностью украшена живыми цветами . Впечатление производит также один из наиболее крупных стендов компании НОВАТЭК, стенами которого выступают бронзовые трубы высотой в несколько метров . Стенд Сбера украшает маяк , на котором гармонично смотрится табличка: «год основания — 1841».

Главное же ожидание от ПМЭФ-2023 — это обозначение вектора государственных, экономических и социальных задач на годы вперед , сказал Егор Диашов.

— И роль в решении этих задач бизнеса — крупного, среднего, малого. Речь не о мерах поддержки, а об осознании роли того же малого инновационного бизнеса, о значении частной инициативы, о формировании конкурентной среды и равного доступа к ресурсам , — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Член координационного совета «Деловой России» Алексей Кучмин считает, что ПМЭФ-2023 продемонстрирует настоящий интерес государства к малому и среднему предпринимательству , поскольку запланировано активное обсуждение поддержки российских производителей, обеспечения их доступа к крупным государственным заказчикам.

Международный аспект

Одним из центральных стендов ПМЭФ-2023 стала площадка Объединенных Арабских Эмиратов, которые выступили одной из главных гостей форума. Слоган площадки: «Невозможное возможно». На стенде угощают гостей арабскими сладостями и напитками, а развлекают — национальными танцами.

В нулевой день на ПМЭФ приехали гости из многих стран, в том числе из государств СНГ, Индии, Сербии, Никарагуа . При этом в общей сложности в Санкт-Петербурге ожидается участие представителей из 130 стран . Как сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, на площадке будут присутствовать официальные высокопоставленные лица из более чем 15 государств .

— Я работаю в немецкой нефтегазовой компании, но родился в Индии. В целом, мне интересно посмотреть, какие возможности дает форум, с кем-то пообщаться. К примеру, с представителями «Лукойла» или «Газпрома». Тут достаточно международных делегаций, надеюсь найти возможности для сотрудничества , — рассказал «Известиям» участник форума.

Фото: РИА Новости/Мурад Багандов

14 июня прошел бизнес-диалог «Россия — Кыргызстан», где министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев предложил создать в Киргизии венчурный фонд . С помощью него, по его словам, можно было бы оказывать содействие находящимся в республике российским гражданам в работе над инновационными проектами . Сергей Глазьев уверен, что сейчас «хорошие перспективы для российско-киргизского сотрудничества». 14 июня также состоялась аналогичная дискуссия «Россия — Бразилия» .

Зарубежные гости активно участвуют и в профильных сессиях ПМЭФ, касающихся регионального сотрудничества . К примеру, 15 июня к дискуссии о планах развития ШОС присоединятся дистанционно представители Китая, Таджикистана и Индии . Кроме того, в центре внимания окажутся вопросы, связанные с международным сотрудничеством в сфере финансов по линии БРИКС и развитием международного транспортного коридора «Север-Юг» .

Представители бизнеса — и российского, и зарубежного — приезжают в Петербург, чтобы услышать, куда будет двигаться наша экономика из первых уст , заявила «Известиям» генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. По ее словам, они хотят понять, какие новые рынки сейчас открываются, и какая продукция там может быть востребована .

— Со своей стороны мы видим заинтересованность в российских продуктах и сервисах — технологических, образовательных, медицинских — на рынках Ближнего Востока, Средней Азии, в странах СНГ . Со странами этих регионов у АСИ налажены хорошие контакты, в том числе в рамках созданного консорциума институтов развития ЕАЭС, поэтому мы готовы подключаться, помогать нашим компаниям выстраивать новые контакты, новые производственные цепочки , — добавила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На сегодня ПМЭФ — коллаборация бизнеса и политики , отметил в беседе с «Известиями» член Генсовета «Деловой России» Олег Воробьев. По его словам, площадка открывает возможность привлечения мирового сообщества к государственной повестке и интегрировать современные веяния международной инфраструктуры в отечественный сектор экономики .