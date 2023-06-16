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Греф указал на максимально успешное прохождение экономикой РФ трудного периода

Глава «Сбера» Греф: экономика России прошла тяжелый период лучше всех ожиданий
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Российская экономика прошла тяжелый период лучше всех ожиданий, заявил в пятницу, 16 июня, глава «Сбера» Герман Греф на деловом завтраке в рамках ПМЭФ.

«Ни один прогнозист не попал в точку перелома, которую пережила наша экономика и пережила достаточно успешно. Мы потеряли в прошлом году всего-навсего 2,1 процентных пункта ВВП. И такого прогноза не делал, пожалуй, самый смелый аналитик», — сказал Греф.

Главный удар был нацелен на финансовый сектор, при этом Банк России вовремя отреагировал на этот вызов, отметил он.

«Банк России вовремя отреагировал целым рядом регуляторных изменений, снижением механизма валютного контроля, повышением ставки, а затем и снижением ставки», — уточнил глава «Сбера».

Он добавил, что эти меры помогли смягчить «произошедший мощный удар».

Ранее в этот день стало известно, что во время выступления на ПМЭФ 16 июня президент России Владимир Путин даст оценку экономического положения в РФ и его перспектив.

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Днем ранее, 15 июня, также в рамках ПМЭФ, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила об ускоренной адаптации экономики РФ к новым условиям. Набиуллина подчеркнула, что главным фактором стала адаптация множества тысяч российских предприятий, которые оказались гибкими, проворными, а правительство и Банк России поддержали стабильность.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, выступая на форуме в тот же день, отметил, что Россия за прошедший год выработала антитела к новой реальности. Он добавил, что трансформация экономики неизбежна. По словам министра, России важно найти свое место и увеличить свою долю в мировом «пироге».

7 июня российский лидер в телеграмме участникам ПМЭФ также указал на возможный рост ВВП России на 1–2% в 2023 году. Он отметил важность максимального использования открывающихся возможностей.

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