Время и адаптация: на ПМЭФ оценили развитие бизнеса в новых условиях

В первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) его участники сфокусировали свое внимание на положении российских предпринимателей в новых условиях. Они высказались против увеличения налоговой нагрузки и порассуждали о приватизации . На форуме в этот день прошли бизнес-диалоги с представителями из ОАЭ, Китая, Латинской Америки и стран АСЕАН. Кроме того на ПМЭФ приехали и европейские политики, нацеленные на диалог с Россией . В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался о перспективах в сфере энергетики. Кроме экономики на площадке форума обсудили потенциал креативных индустрий, борьбу за цифровое внимание и развитие технологий .

Мы нарастили мышцы

Основной темой первого дня ПМЭФ стала адаптация экономики и бизнеса к новым условиям. Структурная перестройка идет быстрее, чем ожидал ЦБ, худшие прогнозы не оправдались , заявила на сессии глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что главным фактором успеха стала адаптация «множества тысяч» предприятий, которые оказались «очень гибкими, проворными» .

« Соблазн управлять структурной перестройкой может привести к тому, что мы подавим частную инициативу , уже не говорю о риске в крайнем случае реставрации плановой экономики», — предупредила Эльвира Набиуллина.

Сейчас достигнут баланс, об этом говорит ситуация с безработицей и инфляцией , заявил помощник президента Максим Орешкин. По его мнению, бизнесу помогли гарантии по кредитам, бюджетные вливания и механизмы поддержки ЦБ.

Фото: РОСКОНГРЕСС/Илья Деев

При этом повышение налоговой нагрузки на компании не станет продуктивным решением, считает Максим Орешкин. С ним согласился министр экономического развития Максим Решетников. По его мнению, российской экономике помогут частные инвестиции, а увеличение налоговой нагрузки только подорвет их рост. Он также поддержал движение в сторону приватизации . У государства есть достаточно активов, которые используются неэффективно. Их передача бизнесу поспособствует ускорению роста экономики, подчеркнул Максим Решетников.

« Мы нарастили мышцы, создали независимые системы и будем дальше развиваться », — оптимистично высказался о ситуации в стране министр финансов Антон Силуанов. Он добавил: власти не ожидали, что отечественный бизнес так быстро заместит ушедшие иностранные компании.

Всё под контролем

Одним из факторов, который помог увеличить эффективность ведения бизнеса в РФ и улучшить деловой климат, стало снижение количества проверок предпринимателей до исторического минимума, подчеркнула на сессии аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

По МСП число таких мероприятий в 2022 году сократилось в 2,8 раза по сравнению с 2021-м, а количество профилактических визитов (помогают выявить недочеты в работе компании, но санкции за ними не следуют), напротив, выросло в 1,7 раза, сказал заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев.

Несмотря на геополитические вызовы, темпы развития экономики превзошли самые оптимистичные прогнозы, в том числе благодаря реформе контрольно-надзорной деятельности , заявила «Известиям» доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС при президенте РФ, член генерального совета «Деловой России» Екатерина Авдеева.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Курс на риск-ориентированный подход и предупреждение нарушений стимулирует прозрачный и доверительный диалог бизнеса и власти, — подчеркнула эксперт. При этом бизнес не всегда в полной мере информирован о мерах поддержки и законодательных изменениях, это становится сдерживающим фактором для развития , считает Екатерина Авдеева.

Международная перспектива

Несмотря на трудности в отношениях с ЕС, на ПМЭФ приехали и европейские политики, готовые вести диалог с Россией . В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заметил, что в Будапеште надеются на скорейшее достижение мира между Россией и Украиной.

Особое внимание было уделено сфере энергетики. Петер Сийярто раскритиковал коллег за отсутствие серьезного расследования теракта на «Северных потоках».

« Террористическая атака на критическую инфраструктуру Европы вызывает возмущение, когда мы говорим о «Северном потоке» . И до сих пор не было проведено серьезное расследование, что тоже вызывает возмущение», — заявил глава венгерского МИДа.

По его словам, сейчас необходимо обеспечить безопасность «Турецкого потока», поскольку по нему осуществляются надежные поставки газа, а их остановка вызовет «беду, которой хотелось бы избежать».

Фото: Global Look Press/Cover Images

Что касается нового пакета санкций ЕС против России, Петер Сийярто сообщил, что в него не войдут ограничения против российского атомного сектора .

На площадке обсуждалась и неспокойная ситуация вокруг ЗАЭС. В частности, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Россия полностью выполняет принципы, о которых ранее говорил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Они вроде бы и простые — к примеру, не стрелять по станции, не давить на людей. Для нас это канон, мы будем соблюдать эти принципы. Но пока эти обязательства не возьмет на себя руководство Киева, станция будет находиться под риском», — заявил Алексей Лихачев на ПМЭФ.

При этом 15 июня состоялась ротация миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Теперь в ее составе будут четыре представителя.

Кроме того, 15 июня на ПМЭФ прошли бизнес-диалоги с представителями из ОАЭ, Китая, Латинской Америки и стран АСЕАН . Во время сессий эксперты обсуждали, например, деловое партнерство БРИКС в новых экономических реалиях.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Путь соглашений

На полях ПМЭФ за первый день были заключены контракты на сотни миллиардов рублей . Так, делегация Крыма подписала соглашения на сумму более 200 млрд. Среди проектов — создание туристического кластера в Ленинском районе, строительство многоквартирного жилого комплекса в Симферополе и другие.

Краснодарский край заключил сделки на 75,4 млрд рублей, а Липецкая область — на 14 млрд . В результате на Кубани должны появиться новые гостиничные комплексы, промышленные парки и винодельня.

Команда правительства Самарской области тоже подписала ряд контрактов, один из крупнейших — с производителем беспилотных систем . Объем инвестиций должен составить 20 млрд рублей, будет создано порядка 1 тыс. рабочих мест, сообщил губернатор.

Корпорация развития Нижегородской области, Банк «РОССИЯ» и компания «РусСилика» подписали трехсторонний документ в отрасли химической промышленности . К слову, эта кредитная организация заключила еще несколько соглашений в важнейших отраслях национальной экономики.

Москва же заключила соглашения о сотрудничестве на пять лет с четырьмя регионами в сферах экономики и культуры .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Одним из итогов дня также стало подписание контракта о взаимодействии между НИЦ «Курчатовский институт», негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и Ставропольским краем . Он позволит развивать программу по генетике и селекции крупного рогатого скота. Президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук отметил, что суверенитет в области агропромышленного комплекса — сегодня главная государственная задача.

Сумма соглашений, заключенных на форуме, может достичь 6 трлн рублей, оценили ранее опрошенные «Известиями» эксперты.

Индийские сериалы

Помимо экономики на форуме также обсудили тему здравоохранения, развитие технологий, инвестиционный потенциал креативных индустрий , борьбу за цифровое внимание и господдержку кинематографа.

Сейчас в числе наиболее важных задач — находить новые лица и создавать новые жанры, сказал продюсер, медиаменеджер, создатель цифрового и ТВ-контента Вячеслав Дусмухаметов. При этом искусственный интеллект не сможет заменить деятелей медиаиндустрии — при создании контента важно вкладывать в него смыслы и ценности, отметила гендиректор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Гендиректор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Минкульт ежегодно выделяет субсидии на производство национальных фильмов и господдержка отрасли эффективно работает, отметила ведущий научный сотрудник ВГИКа, директор Нового института культурологии Нина Кочеляева.

На сессиях эксперты сошлись во мнении, что российская медиаиндустрия показывает высокую адаптивность : производители контента наращивают лояльную аудиторию, а западные премьеры в отечественных онлайн-кинотеатрах заменяются южнокорейским, индийским и турецким контентом.

Над материалом работали Мария Строителева, Агата Добровольская, Мария Перевощикова, Валерия Мишина и Любовь Лежнева