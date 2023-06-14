Всем показ: как кинотеатры пиарят не вышедшие в России фильмы

Пока власти готовят закон о принудительном лицензировании ПО, насчет этой меры в отношении голливудских фильмов идет дискурс. Это влияет на сборы и продажи киносетей, поскольку без легального прокатного удостоверения, которое выдает Минкультуры РФ, кинотеатры вынуждены отказываться от полноценного пиара новинок. Реклама прокатываемых голливудских фильмов может стать поводом получить административный штраф. Но некоторые опции продвижения все же используются: ограниченный тираж постеров в самих кинотеатрах, плавающее расписание на сайтах и онлайн-афишах , странички в соцсетях. По словам экспертов, недостаток маркетинга зарубежных картин, которые составляют около 20% от всего российского рынка, сказывается на сборах, хотя в киносетях «Известиям» сообщают обратное — на все голливудские новинки полный солд-аут.

Меню новинок

Кинотеатры не могут позволить себе распространять рекламу ожидаемых новинок — таких, как «Стражи галактики», «Аватар», «Шазам», «Форсаж Х».

— Привлекать к себе внимание для получения административных штрафов не хочется. Сайт, социальные сети — это внутренние ресурсы, которые видят, в основном, живущие рядом зрители. Публично и громко заявлять о том, какие фильмы у нас появляются в прокате, привлекая внимание органов власти и бдительных граждан — а таких немало, — не будем, — подчеркнул источник «Известий» в кинотеатре «Люксор».

Если зайти на сайт кинотеатра, можно увидеть, что в расписании есть последние киноновинки Голливуда, доступные по предсеансовому обслуживанию: это и «Форсаж Х», и «Стражи галактики. Часть 3», и «Человек-паук: Паутина вселенных». Даже «Аватар. Путь воды» идет до сих пор. Но постеров по всему городу больше не печатают, и вряд ли будут в обозримом будущем.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Prime Cinema в Зюзино рекламы тоже нет: кинотеатр использует для информирования зрителей только сайт, Instagram (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и меню новинок у кассы — с распечатанными постерами в уменьшенном размере. Такое же меню нашлось и в «Киноквартале» на Варшавке. Но, по словам администратора Елизаветы, дело не в административных штрафах, а в правилах ТЦ, где располагаются кинозалы: конкретно здесь постеры вешать никогда было нельзя.

— В Москве, наверное, строже следят. Я сам из Фрязино, и у нас там есть современный четырехзальный кинотеатр. На входе висит огромный баннер «Человека-паука», размером с дверь плакат. А еще они активно рекламируются в соцсетях. Здесь все крутят, и даже из соседних городов люди приезжают на сеансы , — рассказал «Известиям» заместитель главного редактора «Кинобизнес сегодня» Евгений Володин.

Потеря потерь

Около 20% российского рынка — это показы новинок ушедших из России киностудий, сообщила «Известиям» главный редактор «ПрофиСинема» Нина Ромодановская. По словам эксперта, около 10%-20% при этом составляют кассовые сборы кино, прокатываемого без удостоверения, от недели к неделе — это, отмечает она, «очень и очень мало». Володин добавил: с рекламным продвижением от студий-производителей контента сборы бы оставались высокими.

Кадр из фильма «Стражи Галактики. Часть 3» Фото: Marvel Entertainment

— У третьих «Стражей» на старте было не более 70 млн рублей. К настоящему моменту можно оценочно сказать, что их общая касса по России не превышает 500 млн рублей. Конечно, при легальном выпуске, с соответствующей рекламной кампанией в 150 млн – 200 млн рублей, а также с учетом очень теплых отзывов со стороны кинокритиков, думаю, их сборы могли бы быть на порядок выше, скажем, 5 млрд рублей, — отметила Нина Ромодановская.

В то время как на сборах отсутствие рекламы сказывается негативным образом, на количество посетителей, уверяют киносети, это не влияет. Так, в Prime Cinema траты на пиар называют нецелесообразными, когда в округе это «единственный кинотеатр, где можно посмотреть голливудское кино».

— Как открылись два года назад, так и идет поток. Все премьеры — стабильно полный зал. Иногда остаются одно-два свободных места — которые неудобные, с краю, например. Многие же приходят по двое. Днем пусто, потому что все работают, а вечером все сеансы, особенно на новинки, заняты. Сарафанное радио работает хорошо, — утверждает администратор PrimeCinema Елизавета.

Не жалуются и в «Киноквартале» на Варшавке: здесь «Известиям» неохотно сообщили, что заполняемость залов «нормальная», а «баннеров и сайта — достаточно» . Откуда именно появляются постеры, и кто платит за «типографический банкет», если пиар-кампании нет, все опрошенные киносети рассказывают уклончиво — «привезли немного, быстро закончились, дополнительно не заказывали».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Посмотрю не знаю, что

Зрителей могло быть больше, если бы кинотеатры имели больше опций информирования. Например, не все площадки-афиши делятся расписанием сеансов тех или иных фильмов: некоторые показывают сеансы, другие — нет. Так, на сайте «Яндекс.Афиши» можно обнаружить, что «Человек-паук: Паутина вселенных» идет в 19 кинотеатрах, а «Форсаж Х» — в 27, включая кинотеатры Балашихи, Люберец, Фрязино, Лыткарино и Краснознаменска. При этом в недельном графике премьер «Афиши» голливудское кино не размещают.

— Мы работаем как агрегатор и размещаем на сайте другие площадки с расписанием сеансов. На нашем сайте указаны только даты выхода фильмов в официальный российский прокат, — сказал «Известиям» главный редактор «Киноафиши» Константин Киценюк.— Также есть информация о мировой премьере. С предложением анонсов и рекламы таких показов (фильмов без прокатного удостоверения. — «Известия») к нам не обращались. На других крупных информационных площадках я ничего подобного не видел. Чаще всего кинотеатры полагаются на собственные социальные сети, размещение баннеров и постеров в самих кинотеатрах, а также показы трейлеров на других сеансах.

По словам эксперта, после сюжетов на телевидении о показах того же сиквела «Аватара» зрители стали понимать, что зарубежные фильмы у нас все-таки выходят в прокат, и с тех пор изменилось только временное «окно» между премьерой в мире и премьерой в России.

Фото: Getty Images/Nikola Stojadinovic

— Задержка с мировым прокатом стала минимальной и фильмы появляются у нас где-то через неделю. В регионах «предсеансовое обслуживание» начинается даже раньше, одновременно с премьерой в СНГ , — отметил Киценюк. Евгений Володин вторит коллеге: «Кинобизнес сегодня» пишет только о легальных фильмах, а голливудские блокбастеры, если и упоминаются, то в коротких составных обзорах. «Стараемся не афишировать и не раздувать эту тему», — объясняет он.