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Корреспондент Sky News удивилась присутствию западного бизнеса в России

Корреспондент Sky News Мэгней: западный бизнес продолжает оставаться в России
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Западный бизнес продолжает работать в России, несмотря на все введенные санкции. Об этом заявила корреспондент Sky News Диана Мэгней.

«Экономика в России в порядке. Там до сих пор остается западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт», — рассказала журналистка в эфире телеканала 16 июня.

Она отметила, что российская экономика справляется с санкциями, открывая торговые точки с российскими названиями брендов, которые, вероятно, «торгуют произведенными в России товарами». Она также подчеркнула сильное развитие малого бизнеса в РФ.

«Мы все были поражены, как экономика России настолько хорошо держится эти месяцы», — резюмировала Мэгней.

«Нам прогнозировали падение, но мы удар выдержали»
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В тот же день в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава «Сбера» Герман Греф заявил, что российская экономика прошла тяжелый период лучше всех ожиданий. По его словам, главный удар был нацелен на финансовый сектор, при этом Банк России вовремя отреагировал на этот вызов

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия никогда и никого не выгоняла с российского рынка. По его словам, мощным стимулом для бизнеса в стране стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка, так как не смогли устоять под мощным давлением зарубежных политических элит.

Днем ранее также в рамках ПМЭФ, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила об ускоренной адаптации экономики РФ к новым условиям. Набиуллина подчеркнула, что множество тысяч российских предприятий оказались гибкими, проворными, а правительство и Банк России поддержали стабильность.

С февраля прошлого года некоторые иностранные компании заявили о приостановке деятельности в России или об уходе с рынка страны на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных после начала проведения РФ спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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