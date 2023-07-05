Путин провел рабочую встречу с Мишустиным

Президент России Владимир Путин 5 июля проводит встречу с председателем правительства страны Михаилом Мишустиным.

Планируется обсуждение итогов работы по национальному проекту.

Накануне сообщалось, что Путин принял в Кремле Раисат Акипову, которая расстроилась после того, как не смогла увидеть президента во время его рабочей поездки в Дагестане. Президент провел для девочки и ее родителей экскурсию по Кремлю.

Позднее восьмилетняя девочка и ее родители поделились в беседе с «Известиями» впечатлениями от встречи с президентом России в Кремле.

28 июня Путин приехал с рабочей поездкой в Дагестан. По окончании официальных мероприятий президент вышел на встречу с жителями Дербента, которые встретили его овациями. Чтобы увидеть главу государства, на площадке в парке имени Низами Гянджеви собрались тысячи людей.

Позднее в Сети появился ролик с Раисат, плачущей от того, что она не смогла увидеть Путина лично из-за большого скопления граждан. Она рассказала «Известиям», что мечтает побывать в Кремле и увидеть президента.