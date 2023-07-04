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Девочка из Дербента поделилась впечатлениями от встречи с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Восьмилетняя жительница Дербента Раисат Акипова и ее родители 4 июля поделились в беседе с «Известиями» впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Как отметила девочка, ей понравилась экскурсия по Кремлю. Также они обменяли с президентом памятными подарками.

«Он подарил букетик и книгу «Московский Кремль» с автографом, и вот тарелки и чашки», — поделилась девочка.

Раисат рассказала, что подарила президенту на удачу серебряную подкову.

По ее словам, она думала, что мама просто выложит видео с ней в социальные сети, но в итоге ей всё же удалось увидеть президента.

Отец девочки Ахмет Акипов отметил, что сильно волновался перед встречей с президентом, но через некоторое время почувствовал себя комфортно. Они с женой не ожидали, что видео с дочерью распространится в Сети. Однако за несколько дней ситуация обернулась так, что они оказались в Кремле. По его словам, он рад, что удалось исполнить мечту дочери.

«Этот день сегодня для меня, конечно, очень-очень значимый, потому что я выполнил мечту своей дочки. Не знаю, как передать даже. Это для меня эмоционально, я посчитал, что должен сделать так, чтобы она исполнила свою мечту. Я постарался», — подчеркнул он.

Мужчина выразил благодарность всем, кто помог осуществить мечту Раисат, и лично Владимиру Путину за такое отношение к людям. Он рассказал, что их приняли в Кремле замечательно, и их семья надолго запомнит эту поездку.

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Путин принял в Кремле Раисат Акипову, которая расстроилась после того, как не смогла увидеть президента во время его рабочей поездки в Дагестане. Президент провел для девочки и ее родителей экскурсию по Кремлю.

28 июня Путин приехал с рабочей поездкой в Дагестан. По окончании официальных мероприятий президент вышел на встречу с жителями Дербента, которые встретили его овациями. Чтобы увидеть главу государства, на площадке в парке имени Низами Гянджеви собрались тысячи людей.

Позднее в Сети появился ролик с Раисат, плачущей от того, что она не смогла увидеть Путина лично из-за большого скопления граждан. Она рассказала «Известиям», что мечтает побывать в Кремле и увидеть президента.

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