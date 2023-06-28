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Путин вышел на встречу с жителями Дербента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент России Владимир Путин в среду, 28 июня, встретился с жителями Дербента после ряда рабочих совещаний, состоявшихся в городе ранее в этот день. Кадры встречи публикуют «Известия».

Жители Дербента встретили президента овациями. Чтобы лично увидеть главу государства, на площадке в парке имени Низами Гянджеви собрались тысячи людей.

В толпе слышны счастливые возгласы — кто-то желает президенту здоровья и «100 лет жизни», кто-то просит сфотографироваться.

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Ранее в этот день Владимир Путин в ходе встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым заявил, что не сомневался в жителях Дагестана и в их поддержке решений президента.

До встречи с главой Дагестана Путин провел в Дербенте совещание по вопросам развития туризма, на котором заявил об активном развитии внутреннего туризма в России и призвал достигать самых амбициозных целей в данной отрасли.

Также Путин посетил исторические достопримечательности в Дербенте. На экскурсии российского лидера сопровождали представители властей республики, а Меликов рассказал президенту об особенностях региона.

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