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Путин заявил об убытках Запада от отсутствия туристов из РФ

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Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
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Западные страны перестали быть привлекательными для российских туристов, заявил в среду, 28 июня, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития туризма.

В России в последние годы активно развивается внутренний туризм. Определенный вклад в это развитие был сделан и западными странами, вводившими санкции и ограничения и поощрявшими русофобию, сказал он

«По сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров», — заявил президент.

Путин также потребовал ускорить разработку концепции автомобильного туризма по России и призвал развивать круглогодичные морские курорты до уровня, превышающего мировые стандарты.

«Еще одна большая, значимая, очень перспективная задача — это масштабные проекты по созданию круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 млн человек в год. Планку здесь нужно ставить максимально высокую, амбициозную, чтобы условия отдыха для наших граждан по соотношению цены и качества не уступали лучшим мировым стандартам», — сказал он.

Ранее в этот день Путин посетил исторические достопримечательности в Дербенте. На экскурсии российского лидера сопровождали представители властей республики, а глава Дагестана Сергей Меликов рассказал президенту об особенностях региона.

Ранее в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о визите главы государства в регион, где он проведет совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

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16 июня Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) отметил, что прошлом году внутренний туристический поток в РФ заметно вырос: численность российских туристов в коллективных объектах размещения увеличилась на 16,7%, это почти 10 млн человек.

До этого, 23 января, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным рассказал, что туристический поток в России в ходе зимних каникул составил более 12 млн человек. Помимо самых популярных туристических маршрутов, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань, наблюдалось увеличение туристической привлекательности курортов Северного Кавказа, отмечал он.

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