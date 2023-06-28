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Путин отправляется в Дагестан для совещания по развитию туризма на Кавказе

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент РФ Владимир Путин отправляется в Дагестан, где он проведет совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом сообщил 28 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Владимир Путин вылетает в Дагестан в командировку. Вторую половину дня он будет работать там. Весь график идет по плану», — отметил пресс-секретарь главы государства в разговоре с журналистами.

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Ранее, 16 июня, Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) отметил, что прошлом году внутренний туристический поток в РФ заметно вырос: численность российских туристов в коллективных объектах размещения увеличилась на 16,7%, это почти 10 млн человек.

В тот же день в пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании на площадке ПМЭФ-2023. Стороны в том числе договорились развивать туризм.

До этого, 23 января, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным рассказал, что туристический поток в России в ходе зимних каникул составил более 12 млн человек. Помимо самых популярных туристических маршрутов, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань, наблюдалось увеличение туристической привлекательности курортов Северного Кавказа, отмечал он.

В ноябре 2022 года отмечалось, что курорты Северного Кавказа, представленные на туристическом рынке под единым брендом «Кавказ Gran Turismo», планируют развить свой успех. Новый туристический бренд был представлен в апреле прошлого года в Дербенте. Он предполагает, что все регионы этой территории выступают под единым брендом и работают по общим стандартам кавказского гостеприимства.

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