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Северный Кавказ и Иран совместно будут развивать туризм

Минэк: Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и обсудили развитие туризма
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Фото: ТАСС/Александр Манзюк
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Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании на площадке на Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), сообщили «Известиям» 16 июня в пресс-службе Минэка. В том числе стороны договорились развивать туризм.

В подписании договора участвовали глава ведомства Максим Решетников, гендиректор «Кавказ.РФ» Андрей Юшманов, председатель совета директоров Ассоциации воздушного транспорта и туристических агентств Ирана Рафии Хорматолла и председатель Российско-иранского делового совета при ТПП Леонид Ложечко.

Стороны обсудили совместное развитие туризма в обеих странах, создание инновационных турпродуктов, организацию маршрутов, а также обмен экспертами и расширение кадрового потенциала.

Как подчеркнул глава Минэка, Россия и Иран вместе строят единое торговое пространство, развивают транспортную инфраструктуру, в том числе коридор «Север – Юг» и осваивают Каспий. Он отметил, что крайне важное направление в работе государств — планируемое введение безвизового режима для туристических групп.

«Рассчитываем, что уже в июле первые российские туристы посетят Иран, а иранские — Россию. Кавказ — это и горнолыжный отдых, и пляжный, и, конечно, богатое культурно-историческое наследие. Мы уверены, что граждане Ирана по достоинству оценят кавказское гостеприимство», — сказал министр.

Работа над турпотоком в обоих направлениях через воздушное пространство уже ведется, отметил Рафии Хорматолла. Он надеется, что далее будут освоены морские перевозки через Каспийское море, чтобы сделать туризм более доступным для граждан.

Также он подчеркнул важность создания единого исполнительного органа между РФ и Ираном, который бы регистрировал и регулировал туристический поток. Таким связующим звеном сегодня выступает Российско-иранский деловой совет при ТПП РФ в лице председателя Леонида Ложечко.

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Ранее, 2 июня, Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан на полях заседания Совета министров иностранных дел стран БРИКС обсудили наращивание взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества стран. Они договорились продолжать тесно сотрудничать по всем вопросам, которые представляют интерес для обеих стран.

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