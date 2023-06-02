Лавров обсудил с главой МИД Ирана перспективы возобновления СВПД

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан на полях заседания Совета министров иностранных дел стран БРИКС обсудили перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом 2 июня говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, включая перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы», — говорится в сообщении.

Оба министра отметили, что довольны достигнутым уровнем отношений Москвы и Тегерана.

Во время встречи акцент был сделан на наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества стран. Министры договорились продолжать тесно сотрудничать по всем вопросам, которые представляют интерес для обеих стран.

Предыдущая встреча глав МИД Ирана и России состоялась 29 марта в Москве. Тогда в числе прочего руководители дипломатических ведомств обсуждали СВПД по иранской ядерной программе.

В марте текущего года Иран пообещал МАГАТЭ сотрудничество по ядерной сделке. Он выразил готовность позволить агентству осуществлять деятельность по проверке и мониторингу ядерных объектов, в частности, установить камеры и другое оборудование для проведения мониторинга.