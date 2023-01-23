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В Минэкономразвития оценили в 12 млн человек турпоток в течение зимних праздников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Туристический поток в России в ходе зимних каникул составил более 12 млн человек. Об этом 23 января рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

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«По данным Минэкономразвития, за зимние каникулы туристический поток составил более 12 млн человек — на 10-15% больше прошлого года. Загрузка отелей в среднем также была высокой — от 70 до 95 процентов», — отметил он.

Как сообщил Чернышенко, помимо самых популярных туристических маршрутов, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань, наблюдалось увеличение туристической привлекательности курортов Северного Кавказа, Сочи, Сахалина, Шерегеша, а также ряда туристических мест в европейской и уральской частях России, где отдохнуло более 3 млн человек. Отмечается, что россияне все чаще начали выбирать для отдыха свои или чужие регионы.

Как сообщил вице-премьер, в новогодние каникулы также возрос спрос на железнодорожные и авиационные перевозки.

«В новогодние праздники более 3,4 млн человек совершили поездки на железнодорожном транспорте, что на 20% больше, чем в прошлом году. Благодаря поддержке авиационной отрасли удалось не только сохранить, но и увеличить на 11% турпоток на воздушном транспорте. Он составил 2,2 млн пассажиров», — рассказал политик.

Чернышенко отметил, что Минэкономразвития намерено продолжить работу над нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства», в который, указом президента было поручено включить новые регионы. Вице-премьер добавил, что меры нацпроекта будут применятся, в том числе, и на территории ДНР, ЛНР, а также Харьковской и Запорожской областях.

Политик также сообщил о том, что министерство экономического развития планирует задействовать серьезные инструменты для поддержки предпринимательства в туристической отрасли.

«Например, подготовлен специальный финансовый продукт — со сроком кредита до 5 лет, максимальной суммой займа до 50 млн и ставкой 5% для турбизнеса. Новые программы МЭР коснутся также международного блока для выстраивания контактов с дружественными странами и повышения взаимного туристского потока», — резюмировал вице-премьер, добавив, что комплексные решения правительства по поддержке туротрасли обеспечивают регулярную позитивную динамику прироста номерного фонда, а сама экономика туризма неуклонно растет.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, проводившихся с 23 по 27 сентября 2022 года.

Ранее, 9 января, Альянс турагентств рассказал «Известиям» о том, что самыми популярными направлениями для путешествий в Новый год и Рождество стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва и города Золотого кольца. Примечательно, что до 2020 года российские горнолыжники выезжали на отдых в Альпы — Италию, Францию, Швейцарию, Андорру, Словакию. Однако в современных реалиях конкурировать с этими курортами может только Красная Поляна.

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