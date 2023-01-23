Нацпроект по туризму распространят на новые регионы РФ

Действие национального проекта по туризму будет распространятся в том числе и на новые регионы России. Об этом 23 января сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«В этом году Минэкономразвития продолжит реализацию мер нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Подчеркну, они будут касаться и новых территорий. Мы ускоренно их интегрируем, как и поручал президент», — отметил он.

Ранее, 19 января, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на билеты в зимний период и назвал самые бюджетные направления до конца сезона. Как выяснили аналитики, по России можно путешествовать, заплатив за перелет из Москвы менее 3 тыс. рублей на человека в одну сторону, а за границу удастся слетать меньше чем за 10 тыс. рублей.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, проводившихся с 23 по 27 сентября 2022 года.