Названы бюджетные зарубежные направления для россиян зимой

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на билеты в зимний период и назвал самые бюджетные направления до конца сезона. Как выяснили аналитики, по России можно путешествовать, заплатив за перелет из Москвы менее 3 тыс. рублей на человека в одну сторону, а за границу удастся слетать меньше чем за 10 тыс. рублей.

Самым недорогим российским направлением стал Псков, добраться до которого из столицы можно минимум за 900 рублей. Следом идут Набережные Челны с авиабилетами от 1400 рублей и Калуга ― от 1500 рублей. В Архангельск есть шанс отправиться за 1600 рублей, в Самару — за 1700 рублей, а в Казань — за 1900 рублей. Немного дороже обойдется путешествие в Киров (минимальная стоимость перелета — 2100 рублей), в Чебоксары (2300 рублей), Калининград (2500 рублей) и Саранск (2600 рублей).

До конца зимы можно также выгодно слетать за границу. Например, цены на билеты в Минск начинаются от 1800 рублей. Менее чем в 5 тыс. рублей обойдется туристу путешествие в Армению: от 3600 рублей стоит перелет до Гюмри и от 4600 рублей — в Ереван.

Также довольно много недорогих рейсов в Турцию: стоимость билета в Аланию начинается с 5 тыс. рублей, в Анталью — с 6 тыс. рублей, а в Стамбул — с 6900 рублей. В топ бюджетных направлений также вошли Тегеран (минимальная минимальная стоимость полета в одну сторону — 7 тыс. рублей), Куляб (7400 рублей), Ташкент (7500 рублей) и Бухара (8200 рублей).

Ранее, 10 января, были опубликованы результаты исследования сервиса бронирования туров Travelata и страховой компании «Росгосстрах», где были названы самые популярные направления отдыха среди россиян на новогодних праздниках. В итоге лидерами стали такие страны, как: Египет, Россия и Таиланд.

При этом 13 января заммэра Москвы Наталья Сергунина отмечала, что в 2022 году наиболее востребованными направлениями у путешественников, которые пользуются турсервисом Russpass, помимо столицы стали Санкт-Петербург, Краснодарский край, Камчатка, Сахалин, а также Свердловская, Тюменская и Новосибирская области.