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Эксперты назвали три любимых направления для новогоднего отдыха россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Египет, Россия и Таиланд стали лидерами среди популярных направлений отдыха россиян на новогодних каникулах. Об этом говорят результаты исследования сервиса бронирования туров Travelata и страховой компании «Росгосстрах».

Путевочные заметки: где российские туристы провели новогодние праздники
Популярные направления столкнулись с рекордным наплывом гостей

По данным исследования, Египет выбрали для отдыха в новогодние праздники 29% респондентов, российские регионы — 19%, Таиланд —15%, а Турцию и ОАЭ — по 14%, приводит результаты 10 января ТАСС.

При этом средняя стоимость новогодней путевки в Египет составила 141 тыс. рублей, средний чек за тур в Таиланд достиг 231 тыс. рублей.

Наибольшим спросом среди российских направлений пользовались Санкт-Петербург (11%) и районы Сочи. Средний чек по таким турам в Сочи варьировался от 44 тыс. до 59 тыс. рублей. Самой высокой средней стоимостью отмечен тур на Красную Поляну за 120 тыс. рублей.

Исследование также показало, что российские туристы в новогодние праздники предпочитали останавливаться в пяти- и четырехзвездочных гостиницах: их выбрали 30 и 32% соответственно. Путешествовать предпочитают парами (59%), в одиночестве (18%) и семьями с детьми (14%). Средняя продолжительность тура на Новый год — восемь ночей.

Днем ранее в Альянсе турагентств «Известиям» сообщили, что самыми популярными направлениями для путешествий в Новый год и Рождество стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва и города Золотого кольца. Примечательно, что до 2020 года российские горнолыжники выезжали на отдых в Альпы — Италию, Францию, Швейцарию, Андорру, Словакию. Однако в современных реалиях конкурировать с этими курортами может только Красная Поляна.

Перед Новым годом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отмечала, что спрос на премиальный отдых на территории РФ в последние годы существенно увеличился. При этом отмечается дефицит пятизвездочных отелей.

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