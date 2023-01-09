Путевочные заметки: где российские туристы провели новогодние праздники

Новый год и Рождество большинство россиян вновь встретили у себя в стране. Самыми популярными направлениями для путешествий стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва и города Золотого кольца, рассказали «Известиям» в Альянсе турагентств. Кое-где наплыв гостей был столь высок, что им приходилось стоять в многочасовых очередях — к примеру, в музеи и на горнолыжные подъемники. Среди зарубежных направлений лидерами стали ОАЭ и Египет. Путешественникам не помешали даже проблемы авиакомпании iFly, сообщили в АТОР. А вот въездной туризм в Россию в отличие от прошлого года замер, что связано не только с геополитической обстановкой, но и со сложностями в получении виз.

Займу за вами

Российским направлением номер один на эти новогодние праздники вновь стал Сочи, а именно Красная Поляна, сообщил «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян. Следом расположились Санкт-Петербург и Москва. Среди москвичей также были востребованы туры по Золотому кольцу. Казань, Калининград и Кавказ в тройку самых популярных направлений не вошли, но и их туристы активно посещали.

— Картина популярных новогодних направлений в России начиная с 2020 года практически не меняется. К сожалению, популярные места просто не могут вместить всех желающих: праздники-2023 запомнятся туристам гигантскими очередями в Эрмитаж в Петербурге, «Москвариум» в Москве и на подъемники на горнолыжных курортах в Красной Поляне, — сказал вице-президент АТА.

Соцсети действительно пестрят отзывами туристов, застрявших в очередях в популярных туристических точках.

«Чтобы попасть внутрь «Москвариума», надо отстоять очередь на улице около двух часов, заплатить 1,5 тысячи рублей за билет, и ты попал... Попал в прямом и переносном смысле. Толпа народа, как после хорошего рок-концерта, плачущие дети. К аквариумам не подойти, не посмотреть», — пишет во «ВКонтакте» туристка из Петербурга.

Не повезло и туристам в Красной Поляне: в конце декабря и все новогодние праздники из-за плохих погодных условий лыжникам и сноубордистам была доступна для катания только горная долина Цирк-2. В итоге места на подъемниках всем желающим не хватало и стоять в очередях приходилось по 40–50 минут.

Из-за наплыва гостей была ограничена и продажа ски-пассов (абонемент на пользование подъемником. — «Известия»): «Роза Хутор» ежесуточно продавала по 2200 ски-пассов, которые разбирали в первые десять минут, заметил Алексан Мкртчян.

— До 2020 года многие российские горнолыжники выезжали на отдых в Альпы — Италию, Францию, Швейцарию, Андорру, Словакию. Конкурировать с Альпами сегодня может только Красная Поляна, поскольку на других горнолыжных курортах — Шерегеше, Архызе, Ведучи, Хибинах — нет отелей, чтобы вместить всех желающих. На все Хибины всего три отеля, и те категории «три звезды» максимум, — сказал он.

Нехватка свободных мест спровоцировала рост цен на горнолыжные туры.

— По сравнению с прошлым годом новогодний отдых в Красной Поляне подорожал процентов на 30. Сэкономить смогли те, кто купил туры в июле–августе: номер в «трешке» с заездом 2 января, который в декабре продавался за 25 тыс. рублей в сутки, в июле стоил 8 тыс., — сказал Алексан Мкртчян.

Нулевой въезд

Новогодний отдых в Санкт-Петербурге также подорожал на треть, а вот Москва подешевела, что связано с оттоком иностранных гостей, продолжил вице-президент АТА. Въездной туризм в Россию сейчас практически на нуле — гостиницы на 99% заполнены россиянами, хотя в 2019 году иностранцев среди постояльцев было 25%.

— Помимо геополитических проблем у нас по-прежнему сложная и дорогая система получения въездных виз. Если россияне, например, в Турцию путешествуют спокойно, то туристу из Турции нужно заплатить $130 за визу, заполнить кучу бумаг. А безвиз у нас действует со странами, которым туризм в Россию не очень интересен, — Бразилией и Аргентиной, например, — заметил вице-президент АТА.

Россия могла бы перенять опыт Белоруссии, которая отменила визы для туристов в 2018 году, что в тот момент привело к значительному росту турпотока и, как следствие, доходов в бюджет страны, уверен он.

Зарубежные альтернативы

Не все россияне решили отдыхать дома, были и те, кто выехал за границу. Однозначным лидером среди зарубежных направлений стал Египет, заметил Алексан Мкртчян.

— Стоит отметить, что проблемы авиакомпании iFly (вынужденно прекратила полеты в Египет из-за проблем с двойной регистрацией самолетов. — «Известия») на турпотоке никак не сказались — компания не входила даже в топ-10 по перевозке в эту страну. Россиянам, которые приобрели билеты iFly, туроператор Tez Tour вернул деньги или предложил отдых на альтернативных направлениях, — рассказал он.

По словам Алексана Мкртчяна, на втором месте по популярности среди зарубежных стран с большим отрывом — Таиланд, затем ОАЭ. Турция в топ-3 не вошла.

С такой оценкой отчасти согласился вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.

— В этом году самым популярным направлением выезда стали ОАЭ, затем Египет. А вот Таиланд несколько сдал после того, как объявил о возвращении ковидных ограничений с 9 января. Туристам вновь понадобится актуальный сертификат о вакцинации («Спутник V» подходит), а если его нет, то придется сдавать тест ПЦР на месте — скорее всего, за свой счет, — рассказал он «Известиям».

Зато по сравнению с прошлым годом новогодний отдых за границей практически не подорожал, заметил Артур Мурадян.

— Прогнозируемых астрономических цен на отдых за рубежом мы не увидели. Это связано с тем, что число рейсов в открытые страны планомерно увеличивается. Конкуренция между туроператорами и перевозчиками привела к тому, что мы нащупали некий баланс, и в среднем авиабилеты на праздники обходились в 60–80 тыс. рублей, как и годом ранее. Не изменилась и стоимость отелей, — сказал он.

Тем не менее заметный рост цен россияне увидели на тайском направлении, где минимальная стоимость тура на двоих внезапно взлетела до 160–180 тыс. рублей, отметил Артур Мурадян. Это на 15–20% дороже, чем годом ранее, и на 50% больше, чем в 2019 году, когда россияне массово посещали эту страну Юго-Восточной Азии.