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Названы самые популярные направления для поездок по России

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В прошлом году наиболее востребованными направлениями у путешественников, которые пользуются турсервисом Russpass, помимо столицы, стали Санкт-Петербург, Краснодарский край, Камчатка, Сахалин, а также Свердловская, Тюменская и Новосибирская области. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она добавила, что одним из самых востребованных разделов Russpass в 2022 году стали уникальные авторские маршруты. Сейчас их свыше 250 — практически по всем уголкам России.

За все время сервисом, созданным по инициативе столичного правительства, воспользовались почти 6 млн раз. «За прошедший год аудитория Russpass, число партнеров и предложений для туристов значительно выросли. На сайте собрано уже больше 6 тыс. вариантов для поездок — это маршруты, экскурсии, туры, места и события по всей России, включая Урал, Сибирь и Дальний Восток. Сейчас с ресурсом сотрудничают свыше 4,4 тыс. отелей и других представителей индустрии гостеприимства», — добавила она.

Кроме того, по ее словам, на портале появились новые функции, например конструктор путешествий. Он помогает составить план поездки по выбранным достопримечательностям как внутри одного города, так и по нескольким населенным пунктам с распределением по дням. Система определит оптимальный путь на разных видах транспорта.

Также на сайте появился рейтинг объектов на основе оценок пользователей, которые могут ставить баллы, в частности, гостиницам, музеям, ресторанам.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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