Мороз и цены: отдых в феврале обойдется вдвое дороже январского

Самые дешевые туры на российские горнолыжные курорты и за границу продаются на середину и конец января. В феврале стоимость аналогичных поездок за рубеж будет выше на 25%, а в Красную Поляну и Шерегеш — вдвое, выяснили «Известия». Тенденцию подтвердили сочинские туроператоры. По их словам, теперь весь сезон на горнолыжных курортах действуют «праздничные» цены из-за высокого спроса. С чем еще связан беспрецедентный рост цен — в материале «Известий».

Улетай, пока горячо

Отдых на популярных курортах как в России, так и за рубежом в феврале обойдется значительно дороже, чем в середине и конце января, выяснили «Известия».

Так, недельный тур на двоих в египетскую Хургаду с вылетом 14 января и проживанием в отеле «четыре звезды» будет стоить в среднем в 72 тыс. рублей на двоих, если покупать его прямо сейчас. Это следует из данных туристического сервиса Travelata. С вылетом 11 февраля аналогичная поездка обойдется в сумму уже порядка 90 тыс. рублей — на 25% дороже.

В отпуск в Дубай на таких же условиях в январе можно улететь в среднем за 90 тыс. рублей на двоих, а в феврале — уже за 105 тыс., то есть на 17% дороже.

А на горнолыжных курортах России февральский отдых обойдется до двух раз дороже, чем в середине января. Например, в Красной Поляне поселиться на неделю в четырехзвездочном отеле с заездом 14 января можно за 63 тыс. рублей на двоих, следует из данных туристического сервиса «Островок». Аналогичный номер с заездом 11 февраля обойдется паре туристов уже в 118—125 тыс. рублей.

Похожая ситуация и в Шерегеше: неделя отдыха в популярных отелях «три звезды» с заездом в январе выйдет в 27-30 тыс. руб. на двоих, в феврале — в 46-75 тыс. рублей.

Период сразу после новогодних праздников — время резкого снижения цен на отдых как за рубежом, так и в России, сообщили «Известиям» представители туротрасли. По сравнению с праздничными датами разница достигает 30%, а иногда и 50%.

— Сразу после новогодней недели наступает провал спроса на путешествия: большинство людей уже отдохнули, и как минимум до середины марта в отпуска не собираются. Это понимают как туроператоры, так и отельеры, которые резко снижают цены, чтобы привлечь хоть кого-то — и держат их какое-то время, поскольку полученная за праздники выручка покрывает все убытки, — пояснил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

Поэтому отдых во второй половине января обходится сравнительно дешево, и более выгодные цены можно застать разве что в начале декабря, рассказал эксперт.

— После Нового года снизили цены популярные отели Сочи, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Приэльбрусья. Исключением в этом году стала Москва, где из-за отсутствия иностранных туристов стоимость проживания в гостиницах и так была относительно приемлемой, — отметил вице-президент АТА.

По его словам, следующий «провал» цен случится после майских праздников.

Праздник без конца

А вот в феврале отдохнуть дешево не удастся. В этом году российские горнолыжные курорты почти весь сезон будут работать по «праздничным» ценам, сообщили «Известиям» представители туроператора «Ривьера», который реализует туры в Сочи и другие южные регионы страны.

— Если раньше была разница между праздниками и обычными датами, то сейчас ее нет из-за высокого спроса. Нельзя сказать, что все без исключения отели Красной Поляны подняли цены вдвое в феврале по сравнению с январем, но прецеденты есть, — сказали там.

В норме повышение цен на горнолыжных курортах России в феврале не превышает 30%, заметил Алексан Мкртчян. Двухкратный рост цен — это нонсенс.

— Февраль и март у лыжников — более популярные месяцы, чем январь. В феврале спадают морозы, дольше световой день, больше солнца, гарантированный снежный покров. Все это очень важно, поскольку в начале этого года в Красной Поляне не было снега, многие лыжники уехали разочарованными, — пояснил он.

С экспертом согласился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

— Горнолыжники действительно предпочитают кататься в России в феврале-марте. Это влияет на стоимость проживания в отелях, но в норме она более-менее ровная, за исключением новогодних и февральских праздников, — сказал он «Известиям».

По словам президента Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадия Ламшина, столь заметный рост цен на горнолыжных курортах в 2023 году связан с балансом спроса и предложения — российские горнолыжники, которые из-за геополитических проблем не смогли поехать в Альпы, а в январе разочаровались погодой в Красной Поляне, активно бронируют отели на отечественных курортах в феврале. А в ситуации высокого спроса отельеры всегда поднимают цены.

Объяснить можно и февральское подорожание туров за границу — в Египет, ОАЭ, Турцию и другие страны. По словам Алексана Мкртчяна, после новогодних праздников туроператоры начинают резко снимать чартерные полетные программы за рубеж, которые поставили в преддверии Нового года в декабре. Из-за снижения конкуренции предсказуемо растут цены, заключил эксперт.