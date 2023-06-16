Путин заявил об увеличении внутреннего туристического потока в РФ

В прошлом году внутренний туристический поток в РФ заметно вырос: численность российских туристов в объектах размещения увеличилась на 16,7%, это почти 10 млн человек. Об этом заявил в пятницу, 16 июня, президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он отметил, что необходимо динамично развивать качественную инфраструктуру для отдыха в России, ориентируясь не на текущие цифры, а на то, что турпоток будет и дальше увеличиваться.

В этой связи президент РФ предложил расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов и сделать акцент на поддержку самого востребованного сегмента — развитии отелей 3-4 звезд.

Путин также отметил, что в прошлом году на поддержку строительства модульных гостиниц выделили 4,2 млрд рублей. Было охвачено 174 проекта в 20 регионах страны, однако спрос оказался гораздо выше. В связи с этим, он предложил выделить в ближайшие два года дополнительно 11 млрд рублей на поддержку строительства модульных гостиниц, что позволит реализовать еще 470 проектов.

Новость дополняется