Путин посетил достопримечательности в Дербенте

Президент РФ Владимир Путин посещает исторические достопримечательности в Дербенте. «Известия» в среду, 28 июня, показали, как проходит визит главы государства в Дагестан.

На экскурсии российского лидера сопровождают несколько представителей властей республики. Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал Путину об особенностях региона.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о визите главы государства в регион, где он проведет совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Ранее, 16 июня, Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) отметил, что прошлом году внутренний туристический поток в РФ заметно вырос: численность российских туристов в коллективных объектах размещения увеличилась на 16,7%, это почти 10 млн человек.

До этого, 23 января, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным рассказал, что туристический поток в России в ходе зимних каникул составил более 12 млн человек. Помимо самых популярных туристических маршрутов, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань, наблюдалось увеличение туристической привлекательности курортов Северного Кавказа, отмечал он.

В ноябре 2022 года отмечалось, что курорты Северного Кавказа, представленные на туристическом рынке под единым брендом «Кавказ Gran Turismo», планируют развить свой успех. Новый туристический бренд был представлен в апреле прошлого года в Дербенте. Он предполагает, что все регионы этой территории выступают под единым брендом и работают по общим стандартам кавказского гостеприимства.