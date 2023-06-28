Путин заявил об отсутствии сомнений в поддержке народа в связи с событиями 24 июня

Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневался в поддержке страной его решений в связи с событиями 24 июня. Об этом он сообщил в среду, 28 июня, в ходе встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

В ходе встречи глава Дагестана заявил, что всё население республики поддержало решения президента России, принятые 24 июня.

«Я не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане и во всей стране», — сказал Путин в ответ на слова Меликова.

Глава Дагестана также заверил, что и впредь в республике будут поддерживать все решения, принятые руководством Российской Федерации.

24 июня Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

Позже, 26 июня, российский лидер в ходе обращения к россиянам поблагодарил всех тех, кто встал на пути у мятежников, а также выразил признательность Лукашенко, добавив при этом, что именно патриотический настрой россиян, консолидация всего российского общества сыграли в тревожные дни решающую роль.