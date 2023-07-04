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Путин принял в Кремле девочку из Дербента

Путин принял в Кремле девочку из Дербента, которая мечтала его увидеть
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Фото: скриншот
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Президент России Владимир Путин принял в Кремле восьмилетнюю жительницу Дербента Раисат Акипову, которая расстроилась после того, как не смогла увидеть президента во время его рабочей поездки в Дагестане.

Кадры встречи опубликовал в своем Telegram-канале во вторник, 4 июля, журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Президент провел для девочки и ее родителей экскурсию по Кремлю.

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Вечером 28 июня Путин приехал с рабочей поездкой в Дагестан. По окончании официальных мероприятий президент вышел на встречу с жителями Дербента, которые встретили его овациями. Чтобы увидеть главу государства, на площадке в Парке имени Низами Гянджеви собрались тысячи людей.

Позднее в Сети появился ролик с девочкой, плачущей от того, что она не смогла увидеть Путина лично из-за большого скопления граждан. Это оказалась Раисат Акипова. Она рассказала «Известиям», что мечтает побывать в Кремле и увидеть президента.

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