Путин принял в Кремле девочку из Дербента

Президент России Владимир Путин принял в Кремле восьмилетнюю жительницу Дербента Раисат Акипову, которая расстроилась после того, как не смогла увидеть президента во время его рабочей поездки в Дагестане.

Кадры встречи опубликовал в своем Telegram-канале во вторник, 4 июля, журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Президент провел для девочки и ее родителей экскурсию по Кремлю.

Вечером 28 июня Путин приехал с рабочей поездкой в Дагестан. По окончании официальных мероприятий президент вышел на встречу с жителями Дербента, которые встретили его овациями. Чтобы увидеть главу государства, на площадке в Парке имени Низами Гянджеви собрались тысячи людей.

Позднее в Сети появился ролик с девочкой, плачущей от того, что она не смогла увидеть Путина лично из-за большого скопления граждан. Это оказалась Раисат Акипова. Она рассказала «Известиям», что мечтает побывать в Кремле и увидеть президента.