Мишустин на встрече с Путиным дал прогноз по росту ВВП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду, 5 июля, дал прогноз по росту ВВП в стране.

«Сейчас у нас есть уверенность, в случае если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, то мы должны расти больше 2% за год», — сказал он.

Глава кабмина подчеркнул, что до настоящего момента официальные прогнозы были менее оптимистичными (0,7% по версии МВФ), однако эти оценки планируется пересмотреть в августе с учетом актуальных параметров.

Драйвером роста ВВП, по словам премьер-министра, стала обрабатывающая промышленность. Он добавил, что еще одним хорошим признаком можно считать рост оптовой торговли, объем которой в годовом выражении увеличился на 14,5%. Помимо этого, стабильно развивается строительная отрасль — здесь прирост составил 13,5%.

Кроме того, Мишустин отметил рост потребительской активности, а также суммарного оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению.

Ранее, 29 июня, Путин заявил, что Россия преодолеет любые сложности. Он отметил, что уход западных компаний открыл новые возможности. Предприниматели РФ занимают освободившиеся ниши на рынке, а «вся экономика движется вперед». С мая 2022 года в России поднялся ВВП на 5,4%, глава государства назвал этот показатель достойным.

15 июня глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила об ускоренной адаптации экономики РФ к новым условиям. Она подчеркнула, что множество тысяч российских предприятий оказались гибкими, проворными, а правительство и Банк России поддержали стабильность.

Накануне председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика прошла сложный период с удивительной устойчивостью и в ближайшее время будет расти.