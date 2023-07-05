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Мишустин на встрече с Путиным дал прогноз по росту ВВП

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду, 5 июля, дал прогноз по росту ВВП в стране.

«Сейчас у нас есть уверенность, в случае если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, то мы должны расти больше 2% за год», — сказал он.

Глава кабмина подчеркнул, что до настоящего момента официальные прогнозы были менее оптимистичными (0,7% по версии МВФ), однако эти оценки планируется пересмотреть в августе с учетом актуальных параметров.

Драйвером роста ВВП, по словам премьер-министра, стала обрабатывающая промышленность. Он добавил, что еще одним хорошим признаком можно считать рост оптовой торговли, объем которой в годовом выражении увеличился на 14,5%. Помимо этого, стабильно развивается строительная отрасль — здесь прирост составил 13,5%.

Кроме того, Мишустин отметил рост потребительской активности, а также суммарного оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению.

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