Центробанк улучшил прогноз по ВВП до диапазона в 1,5-2,5%

Центробанк улучшил прогноз по ВВП России. Согласно нему экономический рост в 2023 году будет в диапазоне 1,5–2,5%. Это следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованного в понедельник, 31 июля.

В документе также отмечается, что в третьем квартале этого года прирост ВВП может составить 3,6%, а в четвертом — 1,5%. При этом, по данным ЦБ, восстановление экономики завершилось, поэтому в 2024 году темпы ее увеличения ожидаются более низкие — на уровне 0,5-2,5%, а в 2025 — в диапазоне 1-2%.

В докладе также сообщается, что до конца текущего года ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 8,5 – 9,3%, а в 2024-ом — на уровне 8,5–9,5%.

Инфляция в России, по данным регулятора, продолжает ускоряться. Прогноз по ней повышен до 5,0–6,5%. В 2024 году ЦБ ожидает среднегодовую инфляцию на уровне 4,5-5,4%.

Как указывает ЦБ, основным проинфляционным риском является отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, поскольку в таких условиях наращивание внутреннего спроса может значимо превысить возможности расширения выпуска продукции. Это ускорит рост цен на некоторые категории товаров. Помимо того, низкая безработица, которая в мае достигла исторического минимума в 3,2%, провоцирует ограниченность свободных трудовых ресурсов, из-за чего рост производительности труда может сильнее отставать от изменения реальных зарплат.

В то же время отмечается, что к снижению цен на продовольствие может привести более высокий урожай сельхозпродукции. Также дезинфляционное влияние может оказать укрепление рубля в случае повышения спроса на товары российского экспорта в условиях более быстрого роста мировой экономики.

В докладе также сообщается, что на протяжении всего II квартала 2023 года в РФ наблюдалось восстановление потребительского спроса. Так, в мае наиболее весомый вклад внес сегмент розничной торговли непродовольственными товарами. Кроме того, продолжает расти инвестиционная активность. Как отметили в ЦБ, вложения в основной капитал в I квартале 2023 г. выросли на 0,7% в годовом выражении.

25 июля сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал прогноз по росту ВВП России в текущем году в сторону повышения, подняв этот показатель до 1,5%, то есть на 0,8 процентного пункта (п.п.) по сравнению с апрельскими расчетами. Как пояснили в организации, такой рост объясняет крупное денежно-кредитное стимулирование.

В начале июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным дал прогноз по росту ВВП в стране. Глава правительства подчеркнул, что до настоящего момента официальные прогнозы были менее оптимистичными (0,7% по версии МВФ), однако эти оценки планируется пересмотреть в августе с учетом актуальных параметров. Драйвером роста ВВП, по словам премьер-министра, стала обрабатывающая промышленность.