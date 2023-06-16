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Путин назвал II квартал 2022 года самым сложным для экономики России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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II квартал 2022 года стал самым сложным периодом для российской экономики. Об этом 16 июня заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Именно II квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики, для отечественного бизнеса. Когда стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчетов, логистики, когда, по сути, перекраивалась вся ткань деловой и хозяйственной жизни. Сегодня можно уверенно сказать, что стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом России, сработала», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что позитивные макроэкономические тенденции набирают оборот и силу. Так, по словам Путина, в апреле 2023 года валовый внутренний продукт вырос на 3,3% в годовом выражении.

«А по итогам года он прибавит более процента. Так, во всяком случае, считает МВФ — 0,7%. Но на мой взгляд, и я согласен с теми нашими экспертами, которые полагают, что рост все-таки будет побольше, до 1,5%, а может быть, даже под 2%. И это позволит нашей стране сохранить место в числе ведущих экономик мира», — сказал президент.

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Ранее министр экономики РФ Максим Решетников в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2023 сообщил, что в России начиная со второго полугодия прошлого года идет рост ВВП.

По его словам, источником этого роста становится внутренний спрос. Это не только бюджетные расходы. Это активно растущее кредитование, нормализация сберегательной модели поведения: люди определенный период скорее восстанавливали сбережения, откладывали средства.

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