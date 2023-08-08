В МИЦ «Известия» обсуждают перспективы и факторы роста экономики РФ. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «Перспективы и факторы роста российской экономики».

По оценкам Всемирного банка, Россия вошла в пятерку самых крупных экономик мира по оценке ВВП. Какие факторы помогают противостоять санкционному давлению? Как экономика России защищена от внешних рисков? Каков дальнейший прогноз экономического роста?

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