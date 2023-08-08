Путин указал, что стройотрасль приносит порядка 5% ВВП в РФ

Строительная отрасль приносит порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны. Об этом 8 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам строительства.

Глава государства подчеркнул, что строительная отрасль является мощным комплексом, во многом определяющим устойчивость российской экономики.

«По оценке предварительной, строительная отрасль дает порядка 5% ВВП в общую копилку развития страны. А вместе с жилищно-коммунальным комплексом это почти 13%», — констатировал Путин.

Президент также поздравил строителей с приближающимся профессиональным праздником, отметив, что отрасль развивается хорошими темпами, а показатели ввода жилья очень высокие. По его словам, с начала года около 400 тыс. российских семей улучшили жилищные условия по льготной ипотеке, а в целом введено 24 млн кв. м жилья.

Ранее, 5 августа, глава Минэкономразвития Максим Решетников выразил уверенность, что ВВП России по итогам года покажет рост более чем на 2%. При этом он подчеркнул, что ведомство в настоящее время находится на стадии формирования прогноза.

Банк России в конце июля улучшил прогноз по ВВП. Регулятор предполагает, что экономический рост в нынешнем году будет в диапазоне 1,5–2,5%. Так, в III квартале прирост может составить 3,6%, а в IV — 1,5%.